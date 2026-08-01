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Gebze'de ahlaksız teklif! Kız öğrenciye yönelik tacize soruşturma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gebze'de ahlaksız teklif! Kız öğrenciye yönelik tacize soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye yönelik taciz iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Genç kıza ahlaksız teklifte bulunduğu öne sürülen şüphelinin kimliği tespit edilirken, gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GEBZE'DE KIZ ÖĞRENCİYE YÖNELİK TACİZ İDDİASINA SORUŞTURMA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı ahlaksız teklif edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık harekete geçti! Gebze'de kız öğrenciye yönelik taciz iddiasına soruşturma (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Başsavcılık harekete geçti! Gebze'de kız öğrenciye yönelik taciz iddiasına soruşturma (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yürütülen çalışmalar kapsamında görüntülerde yer alan şüphelinin Caner Arslan olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlaksız teklif anları kamerada (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Ahlaksız teklif anları kamerada (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şüpheli ile genç kadın arasında şu diyalog yer aldı:

Şüpheli: "Ne iş yapıyorsunuz?"
Genç kadın: "Ben öğrenciyim."
Şüpheli: "Parayla beraber oluyor musunuz?"

Öte yandan skandal olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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