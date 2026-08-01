Gebze'de ahlaksız teklif! Kız öğrenciye yönelik tacize soruşturma
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye yönelik taciz iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Genç kıza ahlaksız teklifte bulunduğu öne sürülen şüphelinin kimliği tespit edilirken, gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı ahlaksız teklif edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında görüntülerde yer alan şüphelinin Caner Arslan olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.