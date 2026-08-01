Gebze'de ahlaksız teklif! Kız öğrenciye yönelik tacize soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı ahlaksız teklif edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında görüntülerde yer alan şüphelinin Caner Arslan olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlaksız teklif anları kamerada (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şüpheli ile genç kadın arasında şu diyalog yer aldı:

Şüpheli: "Ne iş yapıyorsunuz?"

Genç kadın: "Ben öğrenciyim."

Şüpheli: "Parayla beraber oluyor musunuz?"

Öte yandan skandal olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.