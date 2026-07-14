İhanet gecesinin en yakın şahidi: Berat Albayrak! O tarihi geceyi ve Başkan Erdoğan'ın kahramanlık destanını anlattı
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında yeniden gündeme gelen A Haber arşivindeki röportajında, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı kritik saatleri anlatmıştı. Albayrak, suikast girişimine karşı alınan kararları, Başkan Erdoğan'ın sergilediği liderliği ve "abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı" sözleriyle o geceye ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaşmıştı.
Türkiye'nin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi hedef aldığı o karanlık gecede ve sonrasındaki kritik süreçte, Başkan Erdoğan'ın daima yanında olan bir isim vardı: Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak.
Tarihi kararların alındığı o saatlerin en yakın şahidi olan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu, Marmaris'teki suikast timine karşı verilen mücadeleyi ve Türk milletinin yazdığı efsanevi destanı tüm detaylarıyla paylaştı.
KONTROLLÜ DARBE İFTİRASINA SERT CEVAP
Hain kalkışmanın ardından ortaya atılan kirli algı operasyonlarına sert tepki gösteren Berat Albayrak, "15 Temmuz tarihi ve efsanevi duruşunuzla bu milletin tarihine altın bir sayfa olarak geçti" ifadelerini kullanarak, milli iradeye sahip çıkan vatandaşa şükranlarını sundu. İhanet girişimini küçültmeye çalışanlara karşı net bir duruş sergileyen Albayrak, "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, benim nazarımda diyenler için; ya bu darbenin içindesinizdir demektir ya da destekliyorsunuz demektir" sözleriyle darbe şakşakçılarına tarihi bir ayar verdi.
Darbecilerin sivil halka yönelik saldırılarına da değinen Albayrak, "Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği topraklarda böyle bir zulüm yapmadı, bırakın düşman kuvvetini, sivil insanlara karşı bu kadar ileri gidilmedi" diyerek FETÖ'cü hainlerin gaddarlığını vurguladı.