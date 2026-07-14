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İhanet gecesinin en yakın şahidi: Berat Albayrak! O tarihi geceyi ve Başkan Erdoğan'ın kahramanlık destanını anlattı

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İhanet gecesinin en yakın şahidi: Berat Albayrak! O tarihi geceyi ve Başkan Erdoğan'ın kahramanlık destanını anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında yeniden gündeme gelen A Haber arşivindeki röportajında, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı kritik saatleri anlatmıştı. Albayrak, suikast girişimine karşı alınan kararları, Başkan Erdoğan'ın sergilediği liderliği ve "abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı" sözleriyle o geceye ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaşmıştı.

Türkiye'nin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi hedef aldığı o karanlık gecede ve sonrasındaki kritik süreçte, Başkan Erdoğan'ın daima yanında olan bir isim vardı: Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak.

DARBE GECESİNDE HAKKIN YANINDA BİR DURUŞ: BERAT ALBAYRAK

Tarihi kararların alındığı o saatlerin en yakın şahidi olan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu, Marmaris'teki suikast timine karşı verilen mücadeleyi ve Türk milletinin yazdığı efsanevi destanı tüm detaylarıyla paylaştı.

15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı - foto:ahaber.com.tr15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın yanında ailesi ve Berat Albayrak vardı - foto:ahaber.com.tr

KONTROLLÜ DARBE İFTİRASINA SERT CEVAP

Hain kalkışmanın ardından ortaya atılan kirli algı operasyonlarına sert tepki gösteren Berat Albayrak, "15 Temmuz tarihi ve efsanevi duruşunuzla bu milletin tarihine altın bir sayfa olarak geçti" ifadelerini kullanarak, milli iradeye sahip çıkan vatandaşa şükranlarını sundu. İhanet girişimini küçültmeye çalışanlara karşı net bir duruş sergileyen Albayrak, "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, benim nazarımda diyenler için; ya bu darbenin içindesinizdir demektir ya da destekliyorsunuz demektir" sözleriyle darbe şakşakçılarına tarihi bir ayar verdi.

15 Temmuz'un silinen radar kayıtları - foto:ahaber.com.tr15 Temmuz'un silinen radar kayıtları - foto:ahaber.com.tr

Darbecilerin sivil halka yönelik saldırılarına da değinen Albayrak, "Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği topraklarda böyle bir zulüm yapmadı, bırakın düşman kuvvetini, sivil insanlara karşı bu kadar ileri gidilmedi" diyerek FETÖ'cü hainlerin gaddarlığını vurguladı.

Berat Albayrak, 2017'de A Haber'e verdiği röportajda 15 Temmuz gecesini anlattı - foto: ahaber.com.trBerat Albayrak, 2017'de A Haber'e verdiği röportajda 15 Temmuz gecesini anlattı - foto: ahaber.com.tr

"LİDERLİK FERASETLE HARMANLANDI"

Darbe gecesi Başkan Erdoğan'ın sergilediği soğukkanlı ve kararlı tavrı anlatan Albayrak, "Tüm bu verilen bu talimatlar bir liderin, liderliğin ne kadar ferasetle bezendiği ile ilgili başka bir başarı hikayesini ortaya koydu" şeklinde konuştu. Milyonların Türk bayraklarıyla meydanlara inmesini bir özgürlük mücadelesi olarak tanımlayan Albayrak, "Bu milletin ne kadar büyük bir destan yazdığını görüyoruz. Niçin meydana çıkıyor bu insanlar? Demokrasi için, özgürlük için, kendi özgür iradeleri için" sözlerini kaydetti.

15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın A Haber'de millete yaptığı tarihi çağrı - foto: ahaber.com.tr15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın A Haber'de millete yaptığı tarihi çağrı - foto: ahaber.com.tr

Sürecin hiçbir siyasi veya ideolojik ayrım gözetmeksizin tüm Türkiye'yi birleştirdiğini belirten Albayrak, "Hiçbir siyasi görüşün, mezhebin, meşrebin, herhangi bir ideolojik görüşün veya partinin öneminin hiçbir anlam ifade etmediği bir süreçte tüm Türkiye sokaklara indi. Milyonlar, on milyonlarca insan... Bu millet sokağa çıkan, bu destanı yazan millet, hakiki millettir" dedi.

Marmaris'teki tarihi yolculuğun ilk anları - foto:ahaber.com.trMarmaris'teki tarihi yolculuğun ilk anları - foto:ahaber.com.tr

ZAFER NAMAZI İLE BAŞLAYAN TARİHİ YOLCULUK

Başkan Erdoğan'ın o gece en yakınındaki isimlerden biri olan Berat Albayrak, Marmaris'te yaşanan o manevi ve vakur anları, "Sayın Cumhurbaşkanımız abdestini aldı, iki rekat niyet zafer namazını da kıldı, 'Bismillah' dedi ve süreci başlattı" ifadeleriyle aktardı.

Berat Albayrak, 2017'de A Haber'e verdiği röportajda 15 Temmuz gecesini anlattı - foto: ahaber.com.trBerat Albayrak, 2017'de A Haber'e verdiği röportajda 15 Temmuz gecesini anlattı - foto: ahaber.com.tr

Hainlerin suikast planlarını bozmak için yürütülen stratejik süreci detaylandıran Albayrak, "Özel Kalem Hasan Doğan Bey olsun, Muhsin Bey olsun, oradaki ekiple istişare noktasında alternatif süreçleri; uçakla mı, kara yoluyla mı, deniz yoluyla mı gideceğiz diye konuştuk. Bu arada konuşmalar yapılırken alternatifleri çok hızlı bir şekilde değerlendirdik. Hava yolu olacaksa 4 tane şehre 4 tane uçağı farklı koordine ettik" dedi.

Yakıt ikmalinin radar görüntüsü - foto: ahaber.com.trYakıt ikmalinin radar görüntüsü - foto: ahaber.com.tr

"HOLLYWOOD FİLMİ GİBİ AMA BİZ ÇOK SAKİNDİK"

Marmaris'teki otelde geçen gerilim dolu dakikalarda Erdoğan ailesinin sarsılmaz bir duruş sergilediğini belirten Albayrak, "Tüm aile olarak gayet sakin, gayet cesur bir süreç geçirdik. Başkası belki olsa onun için diyorum, hakikaten Hollywood filmi gibi bir süreç yaşandı belki birileri için ama Cenab-ı Allah kalplerimize sekine indirdi demek ki; biz gayet kontrollü ve rahat bir süreç yaşadık. Bu noktada Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum" sözlerini kullandı.

İstanbul'a gidiş rotasının bizzat Başkan Erdoğan tarafından belirlendiğini vurgulayan Albayrak, "Uçak kalktıktan sonra İstanbul, Ankara veya herhangi bir yer talimatını da uçakta Cumhurbaşkanımız kendisi verdiği kararla hakeza o noktada belirledi" bilgisini paylaştı.

Başkan Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda millete seslenişi - foto: ahaber.com.trBaşkan Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda millete seslenişi - foto: ahaber.com.tr

SUİKAST TİMİNE KARŞI 15 DAKİKALIK KRİTİK FARK

FETÖ'nün suikast timinin Başkan Erdoğan'ı hedef alan hain planını nasıl boşa çıkardıklarını anlatan Albayrak, "Biz dört tane yere alternatif oluşturduk: Aydın, Bodrum, Dalaman, İzmir. İzmir Emniyet Müdürümüzle konuştuk, onlar hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla bunun ne kadar alternatifli, farklı yerlere lojistik destekle operasyon yapabileceği ile ilgili düşüncelerini tahmin ederekten alternatif oluşturduk" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Erdoğan, suikast timi otele ulaşmadan sadece 15 dakika önce oradan ayrılmıştı.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak - foto:ahaber.com.trDönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak - foto:ahaber.com.tr

"MİLLETİMİZ LİDERİNİ TESLİM ETMEZ"

16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'ın "Bu ümmete, millete yaptığın artık ihanet yeter, eğer sıkıysa memleketine gel" diyerek Pensilvanya'daki hain elebaşına meydan okuduğu anları hatırlatan Albayrak, milletin kararlılığını şu sözlerle özetledi:

Başkan Erdoğan ve ailesini 15 Temmuz 2016'da Dalaman'a getiren helikopter - foto:ahaber.com.trBaşkan Erdoğan ve ailesini 15 Temmuz 2016'da Dalaman'a getiren helikopter - foto:ahaber.com.tr

"O gece olay farklı cereyan etseydi, ne insandılar, işte öldüler, cenaze namazı kılındı veya farklı şekilde ihanet yaptılar şeklinde bir tablo olacaktı belki. Ama işte o gece 80 milyon Türk milleti, belki de dünyanın kaderinde, 21. yüzyılın kaderinde büyük bir dönüşümün başlangıcında dimdik ayakta durarak tarihin akışını değiştirdi. Millet şunu söyledi: Biz öyle kolay kolay, ucuza bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti, bu lideri teslim etmeyiz!"

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

DARBEYE İNEN SON YUMRUK

Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a gelişiyle darbe girişiminin kırılma noktasına ulaştığını belirterek, "Dimdik, cesur bir şekilde, bu millete, size yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımız sağ salim, sapasağlam İstanbul'a geldi, bu darbeye yumruğunu indirdi ve bu süreci de bitirdi" dedi.

Başkan Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda millete seslenişi - foto: ahaber.com.trBaşkan Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda millete seslenişi - foto: ahaber.com.tr

15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Albayrak, "15 Temmuz bize şunu gösterdi ki; bu millet yüz sene sonra büyük bir kurtuluş savaşı ile bir kez daha karşı karşıyadır. Uzun yıllar unutulmayacak bir olaydır. Türk milleti için, Türk toplumu için, siyasiler için, herkes için... Belki de son birkaç yüzyılda böyle bir olay gerçekleşmedi" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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İhanet gecesinin en yakın şahidi: Berat Albayrak! O tarihi geceyi ve Başkan Erdoğan'ın kahramanlık destanını anlattı - 1

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