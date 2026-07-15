Başkan Erdoğan'ı hedef alan hain suikast planı! FETÖ'nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

Milli iradenin zaferle taçlandığı tarihi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, FETÖ'nün asıl hedefi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik Marmaris'teki suikast planının tüm detayları gün yüzüne çıktı. Varşova dönüşü başlayan süreçte, hain suikast timinin oteli havadan fotoğraflamasından darbeci yaverin sinsi planlarına kadar yaşananlar bir kez daha gözler önüne serildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Temmuz 2016'da Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldıktan sonra ailesiyle birlikte 11 Temmuz 2016'da Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Grand Yazıcı Otel'de tatile başladı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak da otelde konakladı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), darbe girişiminden önce Başkan Erdoğan'ın Marmaris programını takibe aldı. Otel ve çevresi fotoğraflandı.

İKİ ADET F-16 HAVALANDI



12 Temmuz'da Diyarbakır Üssü'nden kaldırılan iki F-16, 13 Temmuz'da ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının koordinasyonunda havalanan iki F-16, Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel ve çevresinde havadan fotoğraflama yaptı. 15 Temmuz gecesi Grand Yazıcı Otel'de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bu milli iradeye yönelik bir ayaklanma hareketidir" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması Anadolu Ajansı ve TRT'den yayınlanmadı.

Başkan Erdoğan daha sonra A Haber ekranlarından halka seslenerek vatandaşları meydanlara davet etti ve "Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım, bunu başarılı bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ailesiyle birlikte Marmaris'ten ayrılarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Darbeciler, Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçağı tespit etmek amacıyla iki F-16 kaldırdı ancak başarılı olamadı. Başkan Erdoğan havalimanında vatandaşlarla buluşarak FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkıyla birlikte hareket etti.

İŞTE O TARİHİ SÜREÇ VARŞOVA DÖNÜŞÜ MARMARİS DAVETİ



8-9 Temmuz 2016: Başkan Erdoğan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Resmi temaslarının ardından saat 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece" adlı kitabında yer alan bilgilere göre, Grand Yazıcı Otel'in sahibi Serkan Yazıcı, Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ı karşılayarak bayramını kutladı ve kendisini Marmaris'teki oteline davet etti. Erdoğan, otelin uygunluğunun incelenmesi için Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı görevlendirdi. Aynı akşam Marmaris'e giden Hasan Doğan, yaptığı incelemenin ardından otelin uygun olduğu yönündeki değerlendirmesini Başkan Erdoğan'a sundu ve tatil programı için hazırlıklar başlatıldı.