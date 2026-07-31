Program kapsamında ayrıca maskot mehterler gösterisi, drone yarışları ve dev kukla korteji de gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

İŞTE PROGRAMIN ADRESİ VE SAATİ

TÜGVA Yaz Okulları Finali'26 programı, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler ve aileleri bir araya gelerek yaz okullarının final heyecanına ortak olacak.