TÜGVA Yaz Okulları’nda görkemli final! Başkan Erdoğan binlerce gençle buluşacak
Türkiye Gençlik Vakfının 81 ilde düzenlediği ve 700 bini aşkın ortaokul öğrencisinin katıldığı Yaz Okulları, İstanbul’da gerçekleştirilecek dev organizasyonla tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Park’ı dolduracak on binlerce öğrenci ve ailelerine hitap edecek.
Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları, büyük final programıyla taçlanıyor.
Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, spor, sanat ve sosyal etkinliklerde yer alan ortaokul öğrencileri, düzenlenecek mezuniyet programında bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
TÜGVA tarafından düzenlenen final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. On binlerce öğrencinin yanı sıra ailelerin de yer alacağı organizasyonda, yaz okullarını tamamlayan gençler mezuniyet heyecanını yaşayacak.