Takla atan araçtaki yaralıyı bırakıp kaçtı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü, yanındaki hafif yaralanan kişiyi bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Salih Omurtak Caddesi ile Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 EYF 958 plakalı hafif ticari araç takla atarak devrildi. Araç ters dönerken sürücüsü kaçtı. Sürücünün araçta bıraktığı yolcu ise kazayı hafif sıyrıkla atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, hafif yaralıyı sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Araç çekiciyle alandan kaldırıldı. Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.