Başkan Erdoğan Rams Park'ta binlerce gençle buluşacak
TÜGVA'nın Türkiye genelinde düzenlediği Yaz Okulları, 31 Temmuz 2026 Cuma günü İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek görkemli final programıyla sona erecek. Final organizasyonuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları, büyük final programıyla taçlanıyor.
Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, spor, sanat ve sosyal etkinliklerde yer alan ortaokul öğrencileri, düzenlenecek mezuniyet programında bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
TÜGVA tarafından düzenlenen final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. On binlerce öğrencinin yanı sıra ailelerin de yer alacağı organizasyonda, yaz okullarını tamamlayan gençler mezuniyet heyecanını yaşayacak.