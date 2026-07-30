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Başkan Erdoğan Rams Park'ta binlerce gençle buluşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Rams Park'ta binlerce gençle buluşacak

TÜGVA'nın Türkiye genelinde düzenlediği Yaz Okulları, 31 Temmuz 2026 Cuma günü İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek görkemli final programıyla sona erecek. Final organizasyonuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları, büyük final programıyla taçlanıyor.

Başkan Erdoğan 2025 TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV) Başkan Erdoğan 2025 TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, spor, sanat ve sosyal etkinliklerde yer alan ortaokul öğrencileri, düzenlenecek mezuniyet programında bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan 2025 TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV) Başkan Erdoğan 2025 TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
TÜGVA tarafından düzenlenen final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. On binlerce öğrencinin yanı sıra ailelerin de yer alacağı organizasyonda, yaz okullarını tamamlayan gençler mezuniyet heyecanını yaşayacak.

TÜGVA'nın 2026 Yaz Okulları finali RAMS Park'ta gerçekleştirilecek (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) TÜGVA'nın 2026 Yaz Okulları finali RAMS Park'ta gerçekleştirilecek (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SANATÇILAR SAHNE ALACAK
Final programında birbirinden farklı isimler sahne alacak. Maher Zain, Arslanbek Sultanbekov, Fadıl Aydın ve Celal Karatüre'nin performans sergileyeceği etkinlikte, katılımcılar müzik dinletileriyle buluşacak.

Program kapsamında ayrıca maskot mehterler gösterisi, drone yarışları ve dev kukla korteji de gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV) Başkan Erdoğan (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

İŞTE PROGRAMIN ADRESİ VE SAATİ
TÜGVA Yaz Okulları Finali'26 programı, 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler ve aileleri bir araya gelerek yaz okullarının final heyecanına ortak olacak.

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