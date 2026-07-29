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Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: 6 şüpheliye tutuklama talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: 6 şüpheliye tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde eş zamanlı operasyon 18 şüpheli gözaltına alınmış, bu şahıslardan 8'i dün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirilmişti.

Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: AA) Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: AA)

Savcılık ifadeleri bugün (30 Temmuz) sabah saatlerinde tamamlanan sekiz polisten birisi polis savcılık ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 polis tutuklanma, 1 polis memuru da adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI İÇİN TUTUKLANMA TALEBİ
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Ekiplerin çalışması sonucunda haklarında işlem yapılan 19 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltında alınan şahısların emniyet ve jandarmadaki ifadeleri devam ederken, dün yoğun güvenlik önlemleri arasında sabah saatlerinde 8 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısında çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı için tutuklanma talebi istendi. Şahıslardan birisi serbest bırakılırken, diğeri hakkında adli kontrol şartı istendi. Bu arada haklarında gözaltı yapılan diğer 10 şüphelinin de bu gün Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR
21 ve 23 Temmuz tarihlerinde Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Türkan Soner, eşi Handan Soner, ihraç edilmiş polis memuru Gökhan Ertok ve bir güvenlik korucusu da yer alıyor. ABD'de tutuklu bulunan ve kırmızı bültenle aranan Umut Altaş hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Altaş, savcılığa itiraf niteliğinde bir mektup gönderdi. Mektupta Türkan Soner ile ilgili çarpıcı iddialar yer alıyor.

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