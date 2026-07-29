Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında yapı ve iskân ruhsatlarının verilmesi sırasında rüşvet ve irtikap eylemleri gerçekleştirildiğine dair tespitler üzerine bu sabah yeni bir dalga operasyon başlattı.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını; bu sözleşmeler kapsamında 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiğini tespit etti.

DEDETAŞ DAHİL 6 GÖZALTI Ruhsat süreçlerinin kriptolu e-postalar ve ada-parsel bazlı renklendirilmiş Excel tablolarıyla yönlendirildiği, büyük projelerde ise elden dolar alındığı öğrenildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÜÇ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.



Soruşturmanın; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirilirken Belediye Başkan Yardımcısı, başkan danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent A.Ş. yönetimi ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin ruhsat süreçlerindeki eylemlerinin incelendiği belirtildi.

UYGUNSUZ YAPILARA RUHSAT SÜRECİNİ KENT A.Ş. YÖNETTİ Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmî bir yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi.



Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı kaydedildi.



Bu tablolar üzerinden Üsküdar Belediyesi personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin Kent A.Ş. tarafından koordine edildiği belirtildi.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ADIYLA PARAVAN SÖZLEŞMELER



MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liraya ulaşan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi.



Soruşturma kapsamında söz konusu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği bildirildi. Paranın, uygunsuz yapılara yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığına ilişkin tespitlerin, mağdur beyanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği açıklandı.



MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNİN HAZIRLADIĞI RAPORDA "İRTİKAP" TESPİTİ YAPILDI



İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan tevdi raporunda, Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bir bağ kurulduğu belirtildi. Müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle gayriresmî gelir elde edildiği tespit edildi.



Raporda Sinem Dedetaş'ın; işlemlerin gecikmesindeki etkisi, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkısı ve sözleşme sistemindeki belirleyici konumu nedeniyle eylemlerinin irtikap suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma, yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. (AA)

TOPLANTIDA KONUŞTULAR! KAÇ PARA İSTEYELİM?



Savcılık açıklamasında, iskân ruhsatlarını vermekle yetkili birim Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtildi.

Her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğinin bu toplantılarda belirlendiği kaydedildi.



Alınan paraların bir bölümünün belediye içerisindeki konum ve yetkilerine göre personele dağıtıldığı, bir bölümünün ise Özel Kalem Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürüne elden verildiği ifade edildi.



BÜYÜK PROJELER İÇİN BELİRLENEN RÜŞVET TUTARLARI ELDEN ALINDI



İnşaat hacmi yüksek projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Savcılığa göre müteahhitlerden elden alınan dolarlar, Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda toplandı.



Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı iskân ruhsatları düzenlendiği, paraların ise Üsküdar Belediye binasında danışman U.M'ye parçalar hâlinde teslim edildiği öğrenildi. Bu para trafiğinin HTS ve baz kayıtları ile etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadelerinden elde edilen bulgularla tespit edildiği açıklandı.

NAKİT VERMEYENE "BAĞIŞ PROTOKOLÜ"



Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya imzalatıldığı belirtilen protokol oldu. Başsavcılığın tespitlerine göre mevzuata aykırı iskân ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen firmaya, Sinem Dedetaş imzalı paravan bir bağış protokolü düzenlendi.



Bu protokol üzerinden firmaya bazı tadilat işlerinin üstlendirildiği ve talep edilen menfaatin nakit dışındaki yöntemlerle temin edildiği değerlendirildi.

11 ADRESE OPERASYON 6 GÖZALTI



Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen Başsavcılık koordinesinde yürütülen operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama, el koyma ve yakalama işlemleri kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü

Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu

Mimar Burçin Çevik

İş takipçisi Adem Altıntaş

Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan

İLK DETAYLAR A HABER'DE

Milyarlarca liralık usulsüzlük iddialarının merkezindeki operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

SİNEM DEDETAŞ VE EKİBİNE ŞAFAK OPERASYONU

Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturmada yeni bir dalga yaşandı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Geçtiğimiz günler içerisinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alınmış ve sevk edilmelerinin ardından bunlardan 9'unun tutuklanmış olduğunu hatırlıyoruz" diyerek sürecin geçmişine dikkat çekti.