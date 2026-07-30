Olay 28 Temmuz'da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlakçı dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya'nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.