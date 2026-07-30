MSB'den KKTC mesajı: Kalıcı çözüm ancak iki devletli çözüm modeliyle mümkündür

MKE'nin, 2023-2027 yılları arasını kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programı çerçevesinde mevcut üretim hatlarını modernize edeceğini bildiren Aktürk, bunun yanı sıra Kırıkkale, Samsun ve Kırşehir'de üç yeni fabrikayı daha ülkeye kazandıracağını, bu yatırımlarla kritik silah, mühimmat ve kimyasalların üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Güçlü üretim ve teknoloji altyapısı, yüksek mühendislik kabiliyeti ile mühimmat ve bunlara ait silah sistemlerini tek çatı altında geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olan MKE'nin, dünyanın sayılı savunma sanayi kuruluşları arasında yer aldığını belirten Aktürk, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda savunma sanayisinin tam bağımsızlık hedefine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

MSB tarafından Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı (Foto: AA)

MKE tarafından geliştirilen sistemler hakkında bilgi veren Tuğamiral Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Başta Gazi Fişek Fabrikamızda üretilen çeşitli kalibrelerde hafif silah mühimmatı olmak üzere, Kamikaze ve sürü dron saldırıları ile sabit kanatlı İHA tehditlerine yönelik TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve uçaksavar sistemleri, topçu birliklerimizin uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli ateş destek kabiliyetini güçlendiren BORAN, GÜRHAN ve FIRTINA obüsleri ile yüksek tahrip gücüne sahip topçu mühimmatı, piyade birliklerimizin farklı harekat ortamlarındaki ateş gücü ve harekat kabiliyetini artıran PMT-76, KNT-76, MP5 ile MPT-55, MPT-76 ve farklı çaplarda hafif silah sistemleri, zırhlı birliklerimizin ateş gücünü destekleyen tank topu ve tank mühimmatı, PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Deniz Kuvvetlerimizin ateş gücünü ve su üstü harp etkinliğini artıran Milli Deniz Topu Denizhan-76, hava platformlarının görev etkinliğini artıran uçak bombaları ile havadan atılan mühimmat çeşitleri, gömülü hedeflerin yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirilmesine imkan sağlayan çeşitli roket ve füze sistemleri, muharebe sahasında lojistik sürekliliği ve harekatın idamesini destekleyen çeşitli kalibrelerde mühimmat ve patlayıcı sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda stratejik silah sistemi yerli ve milli imkanlarla geliştirilmekte ve üretilmektedir."

Aktürk, Milli Eğitim Bakanlığı ile MKE arasında imzalanan protokol çerçevesinde "MKE Dersliksiz Okul" uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu uygulama ile dünyanın en prestijli uluslararası ödül programlarından biri olan "Stevie Awards for Great Employers" programında "Bronz" ödülü alarak uluslararası düzeyde önemli bir başarı elde edildiğini aktardı.

Aktürk, "Gazi Fişek Fabrikamızın fedakar çalışanları olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan silah, mühimmat ve savunma sistemlerini milli imkanlar ve en yüksek kalite anlayışıyla geliştiren ve üreten MKE'nin tüm yönetici ve çalışanlarına, ülkemizin savunma gücüne sundukları kıymetli katkılar için teşekkür ediyoruz." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin güvenliği ve devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara değinen Aktürk, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 468 şahıs yakalanmış, 1102 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 953, engellenen kişi sayısı da 43 bin 878 olmuştur."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İLE İSTİKRARA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağladığına dikkati çekti.

Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü"nü kutlayan Aktürk, Garanti ve İttifak Antlaşmaları'ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklar çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Aktürk, şöyle devam etti: "Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Diğer yandan, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlandırılacak 5 F-16 uçağımız ile görevli personelimizin Estonya'ya intikali tamamlanmıştır. Görev süresince unsurlarımız, NATO'nun müşterek hava savunma faaliyetleri çerçevesinde Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra ederek NATO hava sahasının güvenliğinin teminine destek verecektir. Ülkemiz, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini yarın düzenlenecek devir-teslim töreniyle Portekiz'den devralacaktır.

İSRAİL

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, "Bölgede istikrarsızlığın sorumlusu İsrail, ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürerek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmektedir. Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aktürk, "İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir." dedi.

BAKANLIK FAALİYETLERİ

Aktürk, "Sayın Bakanımız 25 Temmuz'da, Suudi Arabistan Savunma Bakanı, 27 Temmuz'da Nijer Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, yine 27 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız ile bir araya gelmiştir. Sayın Bakanımız 28 Temmuz'da, veda ziyaretinde bulunan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen '2'nci İletişim Şurası'na katılmıştır. Sayın Bakanımız, bugün Moldova Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya gelecek, müteakiben Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecektir." diye konuştu.

Aktürk daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak sürdürüldüğünü aktardı.

Bu kapsamda Aktürk, 13-24 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta düzenlenen Sea Breeze II Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Aktürk, 20 Temmuz'da Slovakya'da başlayan Joint Fire Tatbikatı'nın 7 Ağustos'a kadar devam edeceğini, 3 Ağustos'ta Letonya'da başlayacak Baltic Trust Karşı Dron Tatbikatı'nın ise 14 Ağustos'ta sona ereceğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek sağlanması ve Somali'ye lojistik nakliyat görevinin icrası kapsamında görev yapan TCG Gaziantep ile TCG Bafra 27 Temmuz'da, TCG Sancaktar ile TCG Yzb. Güngör Durmuş ise 29 Temmuz'da görevlerini başarıyla tamamlayarak bağlı bulundukları limanlara avdet etmişlerdir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi hitamında TCG Oruçreis tarafından 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Lizbon/Portekiz'e, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimizin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi tarafından 31 Temmuz-2 Ağustos tarih aralığında Tunus'a, 5-7 Ağustos tarihleri arasında Livorno/İtalya'ya, öğrenci eğitim faaliyetleri kapsamında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru San Marco tarafından 2-6 Ağustos tarih aralığında Antalya'ya, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Kountouriotis ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Montecuccoli tarafından 4-6 Ağustos tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 29 Temmuz'da muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Doğu Karadeniz'de eğitim uçuşu yapılmıştır."