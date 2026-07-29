Başkan Erdoğan'dan Yeşil Vatan çağrısı: Açık alanlarda ateş yakmayalım

Erdoğan, yılbaşından bu yana Türkiye genelinde toplam 2 bin 873 yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini belirterek, Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'de devam eden yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Yangınlarla mücadelede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, hükümet aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen afet dönemlerinde verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

EKİPLER 7/24 NÖBETTE Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin daha da güçlendirildiğini belirten Erdoğan, "28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 İHA ve 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7 gün 24 saat görev başındayız" dedi.

Başkan Erdoğan, sadece bugün ülke genelinde 59'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 90 yangın çıktığını, bunlardan 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: AÇIK ALANLARDA ATEŞ YAKMAYIN

Devam eden yangınlara ise 21 uçak, 58 helikopter, 929 kara aracı ve 3 bin 210 personelle yoğun şekilde müdahale edildiğini belirten Erdoğan, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Erdoğan, "86 milyon olarak dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım, ormanlara cam ve sigara izmariti atmayalım, anız yakma işinden artık vazgeçelim. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, yangınla mücadele eden ekiplere başarı dileyerek, "Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" temennisinde bulundu.