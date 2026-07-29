Gelecek Partisi feshedildi! İşte ilk açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi feshedildi. Davutoğlu açıklamasında "Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." dedi.