CANLI | Muğla ve Antalya dahil 6 ilde orman yangını! Karayolları kapatıldı, tahliyeler sürüyor
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Kütahya'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büyüyen yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken, 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Antalya'da Kumluca'daki yangında da bazı evler boşaltılırken, diğer bölgelerdeki yangınlarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınlarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede kritik önlemler alındı.
Seydikemer'deki yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personelle müdahale ediliyor.
Antalya'da Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki yangında da yerleşim yerlerinin tehdit altında olması nedeniyle bazı evler tahliye edildi, Antalya-Kumluca D-400 karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde 12 yangın çıktığını, diğer yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangınlarda da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınlarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı.
CANLI ANLATIM
“ANTALYA’DA 10 KONUT KULLANILAMAZ HALE GELDİ”
Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde başlayan orman yangınlarına karşı devletin tüm imkanları seferber edildi. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, rüzgarın şiddetiyle yayılan alevlere karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Kumluca-Kemer yolunun trafiğe kapatıldığını duyuran Şahin, yerleşim yerlerindeki tahliye süreçleri ve ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi hakkında kritik bilgiler verdi.
KAŞ BÖLGESİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş’taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
KUMLUCA'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER SIÇRADI: 50 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA: TOMALAR BİLE DEVREDE
Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem Emniyetin hem Jandarma’nın TOMAları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.
KUMLUCA-KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi. Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.
FIRTINA UYARISI: "2-3 GÜN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: YANGIN BÖLGELERİNDE MÜCADELE SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlara orman kahramanlarının müdahalesinin devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
İKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bakanlık ayrıca, hava ve kara araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucu Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" denildi.
BURDUR'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
İnsuyu bölgesindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek balya yığınlarına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme aracı ile 15 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 ton balya zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.