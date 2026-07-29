CANLI YAYIN

CANLI | Muğla ve Antalya dahil 6 ilde orman yangını! Karayolları kapatıldı, tahliyeler sürüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CANLI | Muğla ve Antalya dahil 6 ilde orman yangını! Karayolları kapatıldı, tahliyeler sürüyor

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Kütahya'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büyüyen yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken, 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Antalya'da Kumluca'daki yangında da bazı evler boşaltılırken, diğer bölgelerdeki yangınlarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınlarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede kritik önlemler alındı.

Seydikemer'deki yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 personelle müdahale ediliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Antalya'da Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki yangında da yerleşim yerlerinin tehdit altında olması nedeniyle bazı evler tahliye edildi, Antalya-Kumluca D-400 karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde 12 yangın çıktığını, diğer yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangınlarda da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangınlarla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı.

CANLI ANLATIM

17:06

“ANTALYA’DA 10 KONUT KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde başlayan orman yangınlarına karşı devletin tüm imkanları seferber edildi. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, rüzgarın şiddetiyle yayılan alevlere karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Kumluca-Kemer yolunun trafiğe kapatıldığını duyuran Şahin, yerleşim yerlerindeki tahliye süreçleri ve ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi hakkında kritik bilgiler verdi.

KAŞ BÖLGESİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş’taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

KUMLUCA'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER SIÇRADI: 50 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA: TOMALAR BİLE DEVREDE

Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem Emniyetin hem Jandarma’nın TOMAları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.

KUMLUCA-KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi. Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.

FIRTINA UYARISI: "2-3 GÜN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

 

16:49

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: YANGIN BÖLGELERİNDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlara orman kahramanlarının müdahalesinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık ayrıca, hava ve kara araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucu Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

Ahaber
16:45

BURDUR'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

İnsuyu bölgesindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek balya yığınlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme aracı ile 15 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 ton balya zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16:40

KEŞAN'DAKİ YANGINDA 100 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan anız yangınında 100 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyündeki anızlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunulan yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 100 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

16:35

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz dün gece saatlerinde kontrol altına alınan makilik alan yangını yeniden alevlendi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Kula ilçesine bağlı Soğanlı mevkiindeki makilik alanda geçtiğimiz gece saatlerinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgede yeniden alevlerin yükselmesi üzerine ekipler bir kez daha sevk edildi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula, Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği koordinesinde çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına 3 hava aracı da destek veriyor.

Ekiplerin yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürerken, bölgede etkili olan rüzgar çalışmaların güçlükle yürütülmesine yol açıyor.

16:30

MANAVGAT'TA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Evrenseki Mahallesi Kümeevleri mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

16:25

VALİ USTAOĞLU: 210 EV TAHLİYE EDİLDİ

Altınoluk Mahallesi'nde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kazdağları yamaçlarında tehdit altında görülen 210 evin ekipler tarafından tahliye edildiğini, tahliyesi tamamlanan evlerde jandarma ekiplerinin tedbir aldığını söyledi.

Altınoluk'taki yangına havadan 6 uçak 5 helikopter karadan 500'ün üzerinde personel ile aralıksız müdahale edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında da 3 bin balya saman ile 2 ev ve 1 ahırın yandığını söyledi.

16:18

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI: KÜÇÜK BİR KIVILCIM YETER

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarını değerlendiren Orman Mühendisi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, A Haber canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu.

Ekstrem hava koşullarının yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Çatal, "Ülkemizin kuzey tarafları ciddi oranda yağış alırken, güney kesimler sıcak havalarla karşı karşıya. Rüzgar, alçak basınç ortamından yüksek basınç ortamına doğru hareket eder. Kuzey tarafımız soğuk, güney tarafımız sıcak olunca kuzeyden güneye doğru bir rüzgar akışı maalesef şu anda var" değerlendirmesinde bulundu.

ORMAN YANGINLARINDA KORKUTAN TABLO

Bu hava akımının taşıdığı riske dikkat çeken Çatal, "Kuzeyden esen rüzgarlar nem barındırmadığı ve hızlı estiği için maalesef bugün için küçük bir kıvılcımın büyük noktalara gelmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

MUĞLA VE ANTALYA'DA YANGIN MESAİSİ

Bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz Çatal, "Sadece Muğla'da bugün beş tane yangın çıktı, bunun dört tanesi kontrol altına alındı. Ancak kuvvetli rüzgar, kuru hava ve yüksek sıcaklık yangının kısa sürede büyümesine sebep oluyor" dedi.

Antalya'daki duruma da değinen Çatal, "Antalya Valisi'nin açıklamasına göre son iki gün içinde 12 yangın çıktı ve bunların 10'u kontrol altına alındı. Şu an Kaş ve Kumluca yangınlarıyla ilgili riskli bir dönemdeyiz" sözleriyle sahadaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bölgelerde, meteorolojik koşulların da yakından takip edildiği bildirildi.

16:13

BAKAN MEMİŞOĞLU: SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ'NDEKİ HASTALAR NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Muğla Seydikemer'deki orman yangını nedeniyle hastaların çevre hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Ahaber
16:10

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ahaber
16:00

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahaber
15:46

ANTALYA KAŞ'TA ALEVLERLE MÜCADELE

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Gece boyu sürdürülen yoğun mücadele ve bu sabah erken saatlerden itibaren başlayan hava müdahalesiyle yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Yer yer rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevler şiddetlenirken, ekipler de buralara hızla müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ahaber
15:35

VALİ ŞAHİN: ANTALYA'DA 12 YANGIN ÇIKTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte devam eden orman yangınlarına yönelik son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Vali Şahin, konuşmasında şunları kaydetti:

ANTALYA'DA 12 NOKTADA YANGIN

"Bugün sabah saatlerinden bu yana 12 yangın Antalya'nın dört bir yanında çıktı. Bunun da sebebi çok net: Aşırı sıcak, fırtına seviyesinde rüzgar ve kuru hava. Bunların en son çıkanı Kumluca'da Yazır'daki yangın. Diğer yangınlar kontrol altına alındı. Kaş'taki yangının da enerjisi düşürüldü.

Yazır'daki yangın hem yerleşim yerlerine yakın hem de Kemer-Kumluca yolunun bulunduğu yerden geçiyor. Orayı da kapatmak zorunda kaldık. Çok yoğun bir mücadele devam ediyor. İnşallah kısa zaman içerisinde kontrole almayı planlıyoruz. Avantajımız kara bağlantısının olması. Kara bağlantısı olunca müdahale daha kolay oluyor. İnşallah iyi haberleri yakında vereceğiz."

VATANDAŞLARA UYARI: ATEŞTEN UZAK DURUN

Vali Şahin, vatandaşlara yönelik uyarısında ise:

"Vatandaşlarımızın özellikle ateşle ilgili faaliyetleri birkaç gün içerisinde asla yapmaması lazım. Piknikçilerin çok dikkatli olması lazım."

Ahaber
15:30

YALOVA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahaber
15:25

BALIKESİR GÖMEÇ'TE DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahaber
15:20

KAHTA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eski Kahta Kalesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi tarihi eski Kahta Kalesi yakınlarında henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sabah köylüler tarafından fark edilerek, durum hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, yaşam alanlarına kadar yaklaştı.

Yangın sebebiyle panik yaşayan köylüler jandarma ekipleri tarafından yaşam alanlarından uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin de yardımıyla yoğun çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahaber
15:14

BALIKESİR'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

Öte yandan Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

VATANDAŞLAR EVLERİNİN DUVARLARINA SU SIKTI

Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi.

Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahaber
15:00

KUMLUCA'DAKİ YANGINDA EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"ETKİLİ RÜZGAR NEDENİYLE YAYILMA TEHLİKESİ VAR"

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

14:55

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cin Ali Kuyusu mevkiindeki çamlık alanda çıkan yangın üzerine bölgeye Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yaklaşık 2 hektarlık çamlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 2 saatlik koordineli müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından alevler tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

14:50

BALIKESİR'DE ORMAN VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

14:45

ANTALYA'DA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı. 

14:28

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'deki orman yangınına yönelik son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Yangınla mücadelede gelinen noktayı paylaşan Vali Akbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muğlamıza ve ülkemize geçmiş olsun. Bugün maalesef 5 orman yangını meydana geldi. Bunlardan 4'ünü kontrol altına aldık. Seydikemer ilçemizde yangın devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını bu yangına seferber ettik. Mücadelemiz devam ediyor.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA

"45 HASTA FETHİYE DEVLET HASTANESİNE TAHLİYE EDİLDİ"

121 evi, 202 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Yine Seydikemer Devlet Hastanesimizi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Buradaki 45 hastamızı da Fethiye Devlet Hastanesine sevk ettik. Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolunu yangına daha rahat müdahale edebilmek amacıyla trafiğe kapattık.

İnşallah bir an önce yangını kontrol altına almak istiyoruz. Mücadelemiz devletimizin tüm imkanlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla devam ediyor."

Ahaber
14:27

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahaber
14:15

BAKAN YUMAKLI: 5 UÇAK VE 18 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahaber