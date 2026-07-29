Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazları kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu
Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'e ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yol kenarında bulunan ve yıllardır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemesi sonucunda Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Dosya, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'in öldürülmesi soruşturmasıyla birlikte yeniden ele alındı.
Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlenen kemiklerin, DNA eşleşmesiyle kimlik kazandığı bildirildi. Şimşek'in çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni bulgu, dosyaya farklı bir boyut kazandırdı.
Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Şimşek'in son olarak Hüseyin Sönmez ile Ankara'nın Haymana ilçesinde görüştüğü belirlendi.
HAYMANA'DA BULUNAN KEMİKLER YILLAR SONRA EŞLEŞTİ
Şimşek'in kaybolmasından yaklaşık altı ay sonra Haymana'da yol kenarında bir TIR şoförü tarafından kafatası ve çeşitli kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerine teslim edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumunda incelendi. Ancak ilk çalışmalarda kemiklerin kime ait olduğu belirlenemedi ve dosya faili meçhul olarak kaldı.
ÇİFTE CİNAYET SORUŞTURMASI DOSYAYI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
Aradan geçen sürenin ardından Uğur Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan ile 16 yaşındaki kızı Melisa, Sivas'taki evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, çifte cinayete ilişkin soruşturmada iki kardeşin son olarak Hüseyin Sönmez ile görüştüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumunun kimliği belirlenemeyen cesetlere ilişkin veri tabanındaki kayıtlarla karşılaştırıldı.
DNA EŞLEŞMESİYLE KİMLİK BELİRLENDİ
Yapılan inceleme sonucunda Haymana'da bulunan kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi olaylarının aynı şüpheliyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Soruşturmada olayların 500 bin liralık alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddiası da gündeme geldi. Hüseyin Sönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın devam ettiği belirtildi. Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek ise olayın tek kişi tarafından gerçekleştirilmediğini düşündüğünü belirterek soruşturmanın genişletilmesini istedi.