Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'e ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yol kenarında bulunan ve yıllardır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemesi sonucunda Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Dosya, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'in öldürülmesi soruşturmasıyla birlikte yeniden ele alındı.

Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlenen kemiklerin, DNA eşleşmesiyle kimlik kazandığı bildirildi. Şimşek'in çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni bulgu, dosyaya farklı bir boyut kazandırdı. 2 KARDEŞİN KATİLİ TANIDIK ÇIKTI! Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Şimşek'in son olarak Hüseyin Sönmez ile Ankara'nın Haymana ilçesinde görüştüğü belirlendi. HAYMANA'DA BULUNAN KEMİKLER YILLAR SONRA EŞLEŞTİ Şimşek'in kaybolmasından yaklaşık altı ay sonra Haymana'da yol kenarında bir TIR şoförü tarafından kafatası ve çeşitli kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerine teslim edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumunda incelendi. Ancak ilk çalışmalarda kemiklerin kime ait olduğu belirlenemedi ve dosya faili meçhul olarak kaldı.