Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı. GAZİANTEP MERKEZLİ NARKO KAPAN OPERASYONUNDA 382 GÖZALTI

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor."

Adalet Bakanı Akın Gürlek (Fotoğraf: AA) "Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır!" 6 AY SÜREN NEFES KESEN TAKİP Operasyonla ilgili Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay süren kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: