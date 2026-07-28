Gaziantep merkezli 14 ilde Narko Kapan operasyonu! İşte 6 ay süren nefes kesen takibin detayları: 382 şüpheli gözaltında
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor."
"Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır!"
6 AY SÜREN NEFES KESEN TAKİP
Operasyonla ilgili Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay süren kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Soruşturma kapsamında; ihbarlar, şüpheli ve bilgi sahibi beyanları, fiziki ve teknik takipler, arama ve el koyma işlemleri, dijital incelemeler ve saha çalışmaları birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri tespit edilmiştir.
Şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 566 ayrı satış işlemi kayıt altına alınmıştır. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarından toplam 548 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerin; 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın, 483'ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca şüphelilerden 61'inin kapalı, 15'inin açık ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilmiştir.
Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 28 Temmuz 2026 tarihinde Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' başlatılmıştır. Soruşturma ve operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."