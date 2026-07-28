Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'yi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

MUHİTTİN BÖCEK'E 'BABA' DİYE HİTAP EDİYORDU

Sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap eden T.G., Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.