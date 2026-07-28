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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Irak Başbakanı Zeydi Ankara'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Irak Başbakanı Zeydi Ankara'da

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. İşte masadaki konular...

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet eden Irak Başbakanı Zeydi, Ankara'ya ulaştı.

Irak Başbakanı Zeydi, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da (Foto: AA) Irak Başbakanı Zeydi, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da (Foto: AA)

BAKAN BOLAT KARŞILADI
Zeydi'yi Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Öte yandan Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ayrıca geçtiğimiz gün (27 Temmuz) İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

HANGİ KONULAR MASADA?
Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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