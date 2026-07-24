Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış
6 Şubat depremleri sırasında Kızılay ve AFAD gibi devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp halkı AHBAP Derneği'ne yönlendiren, 7 milyar liralık bağışın toplanmasına aracılık eden ünlüler adliyede çark etti. İfade veren Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in, öve öve bitiremedikleri AHBAP'a kendilerinin tek kuruş dahi bağışta bulunmadıkları ortaya çıktı.
Deprem zamanı yaklaşık 7 milyar liralık bağış toplayan başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneğine destek veren, devlet kuruluşlarına değil adeta AHBAP'a milyonların akması için açıklamalarda bulunan ünlülerin ifadelerine başvurulmaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önceki gün ilk olarak spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulmasına karar verilmişti.
Üner, Özoğuz ve Serter verdikleri ifadelerde Ahbap'a sanki hiç bağış toplanmasına aracılık yapmamış gibi bir kuruş para yatırmadıklarını dile getirdi.
Dün ise ifade verme sırası, o dönem "Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum" diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savunan sunucu Fatih Portakal'a geldi.
O DA PARA YATIRMAMIŞ
Aynı zamanda Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yapan Portakal da koroya katılarak günah çıkarttı. Deprem dönemindeki yayınlarında vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine Ahbap Derneği'ne yönlendiren Portakal, Ahbap'ın o dönem güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olarak görüldüğünü öne sürdü.