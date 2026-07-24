Yardım faaliyetlerinde öne çıkması nedeniyle vatandaşlara bu derneğe bağış yapılması için insanları yönlendirdiğini aktardı. Portakal da tıpkı kendisinden önce ifade veren isimler gibi Ahbap'a para yatırmadığını itiraf etti.

'OLUMSUZ DUYUMLAR ALDIM'

İfadesinde dikkat çeken bölüm ise Haluk Levent'e ilişkin sözleri oldu. Portakal, Levent hakkında geçmişte karşılıksız çeklerle ilgili bazı olumsuz duyumlar aldığını ancak bunları detaylı şekilde araştırmadığını söyledi.

Portakal, "Bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Derneğe yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Bu konuda kendime de kızgınım" dedi.

'ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM'

Portakal, "Bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım" dedi.