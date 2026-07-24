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Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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6 Şubat depremleri sırasında Kızılay ve AFAD gibi devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp halkı AHBAP Derneği'ne yönlendiren, 7 milyar liralık bağışın toplanmasına aracılık eden ünlüler adliyede çark etti. İfade veren Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in, öve öve bitiremedikleri AHBAP'a kendilerinin tek kuruş dahi bağışta bulunmadıkları ortaya çıktı.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 1

Deprem zamanı yaklaşık 7 milyar liralık bağış toplayan başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneğine destek veren, devlet kuruluşlarına değil adeta AHBAP'a milyonların akması için açıklamalarda bulunan ünlülerin ifadelerine başvurulmaya devam ediyor.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önceki gün ilk olarak spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulmasına karar verilmişti.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 3

Üner, Özoğuz ve Serter verdikleri ifadelerde Ahbap'a sanki hiç bağış toplanmasına aracılık yapmamış gibi bir kuruş para yatırmadıklarını dile getirdi.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 4

Dün ise ifade verme sırası, o dönem "Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum" diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savunan sunucu Fatih Portakal'a geldi.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 5

O DA PARA YATIRMAMIŞ
Aynı zamanda Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yapan Portakal da koroya katılarak günah çıkarttı. Deprem dönemindeki yayınlarında vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine Ahbap Derneği'ne yönlendiren Portakal, Ahbap'ın o dönem güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olarak görüldüğünü öne sürdü.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 6

Yardım faaliyetlerinde öne çıkması nedeniyle vatandaşlara bu derneğe bağış yapılması için insanları yönlendirdiğini aktardı. Portakal da tıpkı kendisinden önce ifade veren isimler gibi Ahbap'a para yatırmadığını itiraf etti.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 7

'OLUMSUZ DUYUMLAR ALDIM'
İfadesinde dikkat çeken bölüm ise Haluk Levent'e ilişkin sözleri oldu. Portakal, Levent hakkında geçmişte karşılıksız çeklerle ilgili bazı olumsuz duyumlar aldığını ancak bunları detaylı şekilde araştırmadığını söyledi.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 8

Portakal, "Bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Derneğe yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Bu konuda kendime de kızgınım" dedi.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 9

'ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM'
Portakal, "Bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım" dedi.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 10

Portakal, deprem döneminde yalnızca gazetecilik refleksiyle hareket ettiğini, adı geçen kişilerle herhangi bir yakınlığının ya da bu süreçten elde ettiği bir menfaatin bulunmadığını savundu.

Ünlü isimlerin Ahbap yüzsüzlüğü! Vatandaşa çağrı yapıp kendileri zırnık koklatmamış 11
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