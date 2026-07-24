Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Hamdolsun Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk

Altıncı seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, altıncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin hamdolsun tüm İslam âlemine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya-i Kebir Camii'ni göstererek, "Ayasofya açılacak. Ayasofya bir gün açılacak." derdi. Ben de o zaman takdimini yapmakla müşerref olmuştum. Biz bırakın açmayı, onu şu anda İslam âlemine kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın o zaman yüreğinden gelerek söylemiş olduğu o ifadeleri de hamdolsun biz İslam âlemine kavuşturduk. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz.

(Foto: AA)

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Doğrusu geri dönüşler çok olumlu. Gerek teşekkür telgrafları gerek telefonlar... O açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet misafirlerimi hoşnut etti. Başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içerisindeydiler.

Bu mutluluğu çifter yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. 20 yıldan sonra Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Liderlere ben de teşekkürü borç biliyorum.

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Gerçekten yani Sanchez'in böyle bir mutluluğu, hakikaten dünya şampiyonu bir ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür başarıları yakalayabilirsek, bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.