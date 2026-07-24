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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: 86 yıllık hicran bitti ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: 86 yıllık hicran bitti ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "86 yıllık hicran bitti, ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

"AYASOFYA'NIN DİRİLİŞİ MÜBAREK OLSUN"

Başkan Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasının tarihi önemine vurgu yaparak, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu… Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek… Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun…"

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: 86 yıllık hicran bitti ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek - 1

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