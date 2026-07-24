Ayasofya'nın zincirleri kırıldı: Üstadın hayali Başkan Erdoğan ile gerçeğe dönüştü!

Türk tarihinin en görkemli sembollerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıllık büyük bir hasretin ardından yeniden aslına rücu etti. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in yarım asır önce müjdelediği o büyük gün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı imzasıyla tarihe altın harflerle kazındı. Danıştay'ın 1934 tarihli müze kararını iptal etmesiyle birlikte Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun olarak yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma süreci, yıllar önce Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu vizyonun ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı tarihi adımın simgesi olarak hafızalara kazındı. Necip Fazıl'ın 1965 yılında dile getirdiği "Ayasofya açılacak" sözleri, 86 yıl sonra Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle gerçeğe dönüştü. MÜJDELER OLSUN AYASOFYA AÇILDI!

ÜSTADIN 1965 YILINDAKİ TARİHİ HİTABESİ Ayasofya'nın özgürlüğüne giden yolun manevi temelleri, 1965 yılında Milli Türk Talebe Birliği'nde atılmıştı.

O dönemde "Ayasofya Hitabesi" ile Türk gençliğine seslenen Necip Fazıl Kısakürek, "Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesi. Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tektir. Fatih Sultan Mehmet bu hikmeti sezdi de Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Ayasofya açılacak. Aziz bir kitap gibi açılacak." ifadelerini kullandı.

Üstadın o gün sergilediği büyük inanç, "Bugün mü, yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" sözleriyle tüm Türkiye'de yankı bulurken, o dönem salonu dolduran gençlere hitaben söylediği "Bekleyin gençler" nidası on yıllar sonra karşılık buldu.