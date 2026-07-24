Evinizde bu beyaz peynir varsa tüketmeyin! Bakanlık toplatma kararı aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünlerinde mikrobiyolojik uygunsuzluk belirlendiğini açıkladı. İlgili parti piyasadan toplatılıp imha edildi, üreticiye idari para cezası uygulandı. Benzer ürünlerden alınan yeni numunelerin analiz süreci sürüyor.

Tahsildaroğlu markasına ait 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir, laboratuvar analizinde mevzuata uygun bulunmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu ürünlerin toplatılarak imha edildiğini ve üretici işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Evinde bu parti numarasını taşıyan ürün bulunan tüketiciler ürünü tüketmemeli. Şikayet veya sağlık sorunu yaşayanlar yetkili mercilere ve sağlık kuruluşlarına başvurmalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, mikrobiyolojik uygunsuzluk belirlenen 290625 parti numaralı kırık beyaz peynirlerin piyasadan çekilerek imha edildiğini açıkladı. (Görsel: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

PEYNİRLER TOPLATILIP İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 16 Haziran 2026 saat 21.15'te ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurunun ardından, şikayete konu ürünün satıldığı perakende işletmesinde 17 Haziran'da resmi kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynirden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Analiz sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine üretici işletmeye idari para cezası uygulandı. Aynı parti numarasını taşıyan ürünler piyasadan toplatılarak imha edildi.

Bakanlık ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretici işletmedeki resmî kontrol ve laboratuvar incelemelerini artırdı. (Görsel: İHA)

ÜRETİM TESİSİNDE DENETİM SIKLIĞI ARTIRILDI

Bakanlık, uygunsuzluğun belirlenmesinin ardından yalnızca ilgili ürün partisinin toplatılmasıyla yetinmedi. Üretici işletmede gerçekleştirilen resmi kontrollerin sıklığı artırıldı.

İşletmenin ürettiği benzer ürünlerden yeni numuneler alındı. Laboratuvar incelemelerinin devam ettiği, ek bir uygunsuzluk belirlenmesi durumunda mevzuat kapsamında yeni yasal işlemlerin uygulanacağı açıklandı.

TÜKETİCİLER PARTİ NUMARASINI NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Tüketicilerin öncelikle ürün ambalajındaki parti, seri veya lot numarası bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Toplatma işlemi Tahsildaroğlu Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynirin yalnızca 290625 parti numaralı ürünlerini kapsıyor.

Bu numarayı taşıyan ürünler tüketilmemeli. Ambalajı korunan ürün için satın alınan satış noktasına başvurulabilir. Ürünün hala rafta bulunduğunun görülmesi veya gıda güvenilirliğiyle ilgili başka bir sorun yaşanması durumunda ALO 174 Gıda Hattı üzerinden ihbar oluşturulabilir.