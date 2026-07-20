"Çağdaşlık" kılıfıyla ayrımcı zihniyet! Tijen Mergen'den Müslümanları hedef alan skandal sözler

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ YİNE HORTLADI

İş kadını kimliğiyle tanınan Tijen Mergen'in bu yaklaşımı, hafızalarda 28 Şubat döneminin karanlık ve baskıcı üniversite atmosferini yeniden canlandırdı.

"Çağdaşlık" adı altında yalnızca kendi ideolojisine yakın kişilere yaşam alanı tanımak isteyen bu faşizan tutum, halkın büyük çoğunluğunun sert tepkisiyle karşılaştı. Öte yandan Mergen'in geçmişi de bu zihniyetin tesadüf olmadığını ortaya koydu.

Mergen'in, geçmişte Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yürütülen projelerde liderlik yapmış olması, saldırgan tutumunun kaynağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tijen Mergen'in açıklaması şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası'nda kampüsteydim...



Bu yıl, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak mümkün olduğunca yeni mezunlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Mezun olmanın sadece diploma almak olmadığını; bir ömür boyu sürecek bir dayanışma ağına, güçlü bir topluluğa ve ortak değerlere sahip olmanın önemini anlatmaya çalıştık. Çünkü gerçek network, aynı değerleri paylaşan insanlarla yıllar boyunca yan yana yürüyebilmektir.



Kampüste dolaşırken bir kez daha şunu hissettim: Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan... Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim burkuk seyrettim.



Gençlerin, haklı olarak, eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil.



Yine de umudumu koruyorum.



Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de, farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü; ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.