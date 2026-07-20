"Çağdaşlık" kılıfıyla ayrımcı zihniyet! Tijen Mergen'den Müslümanları hedef alan skandal sözler
Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Töreni, halkın değerlerine düşman elitist zihniyetin çirkin saldırısına sahne oldu. İş kadını Tijen Mergen, evlatlarının en mutlu gününde yanlarında olan muhafazakar aileleri ve pırıl pırıl öğrencileri sosyal medya hesabından hedef alarak adeta nefret söyleminde bulundu. Toplumun dini değerlerini "çağdaşlık" maskesi altında ötekileştirmeye çalışan Mergen'in skandal ifadeleri, 28 Şubat zihniyetinin izlerinin hâlâ sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş kadını Tijen Mergen, üniversitenin 159. Mezuniyet Töreni'nin ardından LinkedIn hesabından toplumun sinir uçlarına dokunan skandal bir paylaşım yaptı.
Kampüsteki atmosferden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiren Mergen, "Türkiye'de yaşanan toplumsal dönüşümün mezun olduğum üniversitenin kampüsüne de yansıdığını üzülerek izledim" ifadelerini kullandı.
"ÇAĞDAŞLIK" KILIFIYLA AYRIMCI ZİHNİYET
Farklılıklara saygı söyleminde bulunmasına rağmen muhafazakar kesimi üniversite ortamına yakıştıramayan Mergen, skandal paylaşımında halkın kıyafetine yönelik tahammülsüz tavrını açıkça ortaya koydu.
Tijen Mergen, "Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim." ifadeleriyle muhafazakar aileleri ve dış görünümlerini hedef aldı.
Yazısı boyunca "farkındalık" ve "hoşgörü" vurgusu yapan Mergen'in, kullandığı ifadeler tepki topladı.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ YİNE HORTLADI
İş kadını kimliğiyle tanınan Tijen Mergen'in bu yaklaşımı, hafızalarda 28 Şubat döneminin karanlık ve baskıcı üniversite atmosferini yeniden canlandırdı.
"Çağdaşlık" adı altında yalnızca kendi ideolojisine yakın kişilere yaşam alanı tanımak isteyen bu faşizan tutum, halkın büyük çoğunluğunun sert tepkisiyle karşılaştı. Öte yandan Mergen'in geçmişi de bu zihniyetin tesadüf olmadığını ortaya koydu.
Mergen'in, geçmişte Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yürütülen projelerde liderlik yapmış olması, saldırgan tutumunun kaynağını bir kez daha gözler önüne serdi.
Tijen Mergen'in açıklaması şu şekilde:
Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası'nda kampüsteydim...
Bu yıl, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak mümkün olduğunca yeni mezunlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Mezun olmanın sadece diploma almak olmadığını; bir ömür boyu sürecek bir dayanışma ağına, güçlü bir topluluğa ve ortak değerlere sahip olmanın önemini anlatmaya çalıştık. Çünkü gerçek network, aynı değerleri paylaşan insanlarla yıllar boyunca yan yana yürüyebilmektir.
Kampüste dolaşırken bir kez daha şunu hissettim: Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan... Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim burkuk seyrettim.
Gençlerin, haklı olarak, eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil.
Yine de umudumu koruyorum.
Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de, farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü; ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.