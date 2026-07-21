Dini değerleri hedef alan paylaşımlara yargı freni! Fatma Soydaş gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş için gözaltı kararı verdi. Emniyet ekiplerince yakalanan Soydaş'ın suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarına da mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
Sosyal medyadaki provokatif içeriklere karşı yargı bir kez daha harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriklerinde İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen Fatma Soydaş hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.
KİRLİ PAYLAŞIMLARA ERİŞİM ENGELİ
Yürütülen soruşturma yalnızca gözaltı kararıyla sınırlı kalmadı. Soydaş'ın dijital platformlardaki faaliyetlerine de adli müdahale geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini bildirirken, "Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir." ifadeleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.
SÖZDE FENOMEN GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatın ardından emniyet birimleri vakit kaybetmeden harekete geçti.
Hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan işlem başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.