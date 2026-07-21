Dini değerleri hedef alan paylaşımlara yargı freni! Fatma Soydaş gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş için gözaltı kararı verdi. Emniyet ekiplerince yakalanan Soydaş'ın suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarına da mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.