Bakan Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 5'inci Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmaları ve AFAD'ın faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Devlet ve milletten gelen yardımların AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Çiftçi, "Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

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147 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞIN 137 MİLYAR LİRASI KULLANILDI

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirten Çiftçi, bugüne kadar bunun 137 milyar lirasının kullanıldığını söyledi.

Çiftçi, kalan 10 milyar liranın ise deprem bölgelerinde inşa edilen konutların bağlantı yolları ve acil ihtiyaç duyulan projelerde kullanılacağını ifade etti.

Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini belirten Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar ilgili kurumlara 1 trilyon 885 milyar 114 milyon lira aktarıldığını açıkladı.