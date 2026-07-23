Bakan Çiftçi: Ahbap-çavuş rezaleti gerçeği ortaya çıkardı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan yardımların AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmaları ve AFAD'ın faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Devlet ve milletten gelen yardımların AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Çiftçi, "Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.
Bakan Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 5'inci Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Toplantıda 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyaları ile afet yönetiminde yürütülen koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.
147 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞIN 137 MİLYAR LİRASI KULLANILDI
6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirten Çiftçi, bugüne kadar bunun 137 milyar lirasının kullanıldığını söyledi.
Çiftçi, kalan 10 milyar liranın ise deprem bölgelerinde inşa edilen konutların bağlantı yolları ve acil ihtiyaç duyulan projelerde kullanılacağını ifade etti.
Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini belirten Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar ilgili kurumlara 1 trilyon 885 milyar 114 milyon lira aktarıldığını açıkladı.
"YARDIMLAR AFAD ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI"
Türkiye'nin beş kıtada 85 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdığını vurgulayan Çiftçi, vatandaşların yardımlarının AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ettiğini söyledi.
6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen koordinasyon çalışmalarına değinen Çiftçi, devlet-millet iş birliği sayesinde afet yaralarının kısa sürede sarıldığını belirtti.
Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu manada AFAD'ımız milli gururumuz olmaya devam ediyor."
"RESMİ KURUMLARIN GÜVENİLİRLİĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"
AFAD'ın yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerine de değinen Çiftçi, Venezuela'da meydana gelen depremde kurumun hızlı müdahalesi nedeniyle ödüllendirildiğini hatırlattı.
Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum."