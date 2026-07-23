Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Emekli maaşı teklifinde ilk 7 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık söz talepleri, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve grup başkanvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi.

KIDEM ŞARTI 10 YILA ÇIKARILACAK

Kabul edilen maddelere göre; Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle kamu yönetimindeki hiyerarşik yapı ve unvan yeknesaklığının güçlendirilmesi öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Ayrıca, kurul ve komisyonlarca uygun görülen sinema sektörü destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye kullanım alanına dahil edilecek. Böylelikle sinema destekleri yalnızca genel bütçe ödeneklerine bağlı kalmayacak ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası kalitesi artırılacak. Ayrıca medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için kesilen yüzde 2'lik pay direkt olarak bakanlık geliri olarak kaydedilecek. Turizm sektörünü korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği sağlanacak. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı göz önünde bulundurularak 2026 yılı Mayıs-Aralık ayı sigortalı prim gün sayısı üzerinden 116,67 lira yani 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak.