TBMM Komisyonu'ndan geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseldi

En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseldi.

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışına ilişkin düzenlemede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının yükseltilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi hedeflenirken, alınacak en düşük aylık ise belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

TEMMUZ ÖDEMELERİNE YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması halinde zamlı maaşların temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmesi öngörülüyor. Yasama sürecinin uzaması durumunda ise emeklilere maaş farklarının daha sonraki bir tarihte toplu olarak ödenmesi bekleniyor.

MEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimine göre; SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Düzenlemenin bu tarihlerden önce yürürlüğe girmesi halinde zamlı maaşlar doğrudan hesaplara yatırılacak.