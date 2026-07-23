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Uyuşturucu operasyonu kapsamında Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uyuşturucu operasyonu kapsamında Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Yönetmen Ezel Akay, ikametine düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. (DHA) Yönetmen Ezel Akay, ikametine düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. (DHA)

EZEL AKAY KARDEŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yönetmen Ezel Akay'ın kardeşi Eren Kazım Akay da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. (DHA) Yönetmen Ezel Akay'ın kardeşi Eren Kazım Akay da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. (DHA)

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

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