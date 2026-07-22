DMM'den DOA uygulamalarındaki "iade tutarı düşürüldü" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

"1 TL TEŞVİK ÖDEMESİ DEVAM ETMEKTEDİR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmamış, süreç 1 TL üzerinden kesintisiz devam etmektedir. Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur" denildi.