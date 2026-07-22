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DMM'den DOA uygulamalarındaki "iade tutarı düşürüldü" iddialarına yalanlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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DMM'den DOA uygulamalarındaki "iade tutarı düşürüldü" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde vatandaşlara ödenen 1 TL iade tutarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM yapılan açıklamada 1 TL olan teşvik uygulamasının devam ettiğini, 50 kuruşluk ödemenin ise yalnızca Sayma ve Doğrulama Merkezlerinde yapılan toplu iadeler için geçerli olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

"1 TL TEŞVİK ÖDEMESİ DEVAM ETMEKTEDİR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmamış, süreç 1 TL üzerinden kesintisiz devam etmektedir. Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur" denildi.

DMM, DOA uygulamasıyla iade tutarının düşürüldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtti. (AA) DMM, DOA uygulamasıyla iade tutarının düşürüldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtti. (AA)

SAYMA VE DOĞRULAMA MERKEZLERİNDE TEŞVİK BEDELİ 50 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ

Vatandaşların resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği söylenen açıklamada, "Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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