En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olacak mı? Teklif komisyonda
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL'ye yükseltmeyi öngören teklif bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Yeni tutar, düzenlemenin yasalaşması halinde uygulanacak.
TBMM'de bu hafta emeklileri yakından ilgilendiren düzenleme ile 12. Yargı Paketi öne çıkacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınırken, Genel Kurul'da 12. Yargı Paketi görüşülecek. Meclis'te ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli anma programları düzenlenecek.
12. YARGI PAKETİ GENEL KURUL GÜNDEMİNDE
Haftalık çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
Bu düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak.
İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak.
Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak.
Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kurulu'na itiraz edebilecek.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak.
Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen haksız menfaat amacıyla banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara ilişkin düzenleme yapılacak. Dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirakin, yalnızca kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesabı, ödeme aracı ya da bu hesapların kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgilerin başkasına verilmesi fiiliyle sınırlı kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.
TBMM'DE 15 TEMMUZ'UN 10. YILI ANILACAK
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek, bu kapsamda çeşitli programlar gerçekleştirilecek.
FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla milli iradenin sembolü olan TBMM'de düzenlenecek programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis'te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.
Program, saat 12.30'da TBMM Camisi'nde şehitler ve vefat eden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.
Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak.
Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi ile Basın İlan Kurumunun 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi açılacak.
Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'nde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
KOMİSYONLARDA YOĞUN MESAİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.
Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu da gündemindeki konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU
Öte yandan AK Parti, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 30 maddelik kanun teklifini 3 Temmuz 2026'da TBMM Başkanlığı'na sundu.
Teklife göre yılın ilk 6 ayı için açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı en düşük emekli aylığına da yansıtılacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselecek.
Teklifte ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerinin genişletilmesi, turizm ve sinema sektörlerine yönelik destekler ile Devlet Memurları Kanunu ve Sayıştay Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.