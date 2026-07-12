En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olacak mı? Teklif komisyonda

TBMM'de bu hafta emeklileri yakından ilgilendiren düzenleme ile 12. Yargı Paketi öne çıkacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınırken, Genel Kurul'da 12. Yargı Paketi görüşülecek. Meclis'te ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli anma programları düzenlenecek.

12. YARGI PAKETİ GENEL KURUL GÜNDEMİNDE

Haftalık çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Bu düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak.

İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.

Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak.

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak.

Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kurulu'na itiraz edebilecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak.

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen haksız menfaat amacıyla banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara ilişkin düzenleme yapılacak. Dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirakin, yalnızca kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesabı, ödeme aracı ya da bu hesapların kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgilerin başkasına verilmesi fiiliyle sınırlı kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.