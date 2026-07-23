Dini değerleri hedef alan Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi

Sosyal medyadaki provokatif içeriklere karşı yargı bir kez daha harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriklerinde İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen Fatma Soydaş hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurmuştu.