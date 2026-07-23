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Dini değerleri hedef alan Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dini değerleri hedef alan Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medyadaki provokatif içeriklere karşı yargı bir kez daha harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriklerinde İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen Fatma Soydaş hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini duyurmuştu.

Dini değerleri hedef alan Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi - 1

ERİŞİM ENGELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini de bildirmişti.

Fatma Soydaş gözaltında! Hesaplarına erişim engeliFatma Soydaş gözaltında! Hesaplarına erişim engeli FATMA SOYDAŞ GÖZALTINDA! HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan işlem başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ
SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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