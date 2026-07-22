Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz tarihinde operasyon düzenlenmişti. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. Başsavcılık, Güner ve 35 şüpheli hakkında, "suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma" suçlamasını yöneltiyor.

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Sürece ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama paylaştı. Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen 2026/143567 sayılı soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildiren Başsavcılık, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak yer alan Güray Geçyatan ve Benan Esengül hakkında 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Operasyonun detaylarını aktaran Başsavcılık açıklamasında, "Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." sözleri kullanıldı.