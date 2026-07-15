CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!

"İLK İŞLEMİ İHALEYİ İPTAL ETMEK OLDU" Dosyada ifadesi bulunan Mali Hizmetler Uzmanı Songül Ulusal da ihale sürecinin ardından belediyede yaşanan görev değişikliklerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Ulusal, "Bora Özel'in ihale yetkilisi olarak göreve başladıktan sonra yaptığı ilk işlemin söz konusu ihaleyi iptal etmek olduğunu" öne sürdü. İptal gerekçesi olarak ise yaklaşık maliyet ile kazanan teklif arasındaki farkın düşük olduğunun kendilerine aktarıldığını söyledi. SATIN ALMA BİRİMİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA Ulusal ifadesinde, ihale sürecinin ardından önce Mali Hizmetler Müdürü ile ihale yetkilisinin görevden alındığını, daha sonra satın alma biriminde görev yapan çalışanların da dilekçe vererek birimden ayrıldığını iddia etti. Aynı ifadede, kendisinin de görev değişikliği sonrası Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiğini belirtti.

AYNI HİZMET İÇİN YENİ İHALE HAZIRLIĞI Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, iptal edilen ihale süreci devam ederken aynı hizmet alımı için yeniden ihale hazırlıklarına başlandığı da tespit edildi. Dosyada bu sürecin neden başlatıldığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. ÖNCEKİ YÜKLENİCİ YENİ İHALEYE ÇAĞRILMADI İnceleme dosyasında, daha önce aynı hizmet alımını üstlenen ve iptal edilen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin pazarlık usulüyle gerçekleştirilen yeni ihale sürecine davet edilmediği de yer aldı. Bu durumun gerekçesi soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında gösterildi.

İHALE YETKİLİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE HTS KAYITLARI SORULDU Soruşturma kapsamında Güner'e, ihaleyi kazanan şirket belirlendikten sonra ihale yetkilisinin değiştirilmesine ilişkin belgede yer alan imzası da soruldu. Güner, belediyedeki personel görevlendirmelerinde son imzanın yasal olarak belediye başkanına ait olduğunu, ancak bunun özel bir amaç taşımadığını savundu. Görev değişikliklerinin izin, rapor, emeklilik veya personel ihtiyacı gibi nedenlerle yapılabileceğini belirten Güner, değişikliğin ihale sonucuna müdahale amacı taşıdığı iddiasını reddetti. Dosyada yer alan belediye çalışanlarının ifadelerinde ise görev değişikliğinin tamamlanan ihalenin onay aşamasında yapıldığı ve yeni ihale yetkilisinin ilk işleminin ihaleyi iptal etmek olduğu öne sürüldü. Aynı soruşturma kapsamında yapılan HTS incelemesinde, Hüseyin Can Güner ile ihale dosyasında şüpheli olarak yer alan şirket yetkilisi Ferit Onuş'un 3 Ağustos 2022'de İstanbul'daki bir otelde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi. Güner ise söz konusu tarihte belediye başkanı olmadığını, adaylığının dahi bulunmadığını belirterek Ferit Onuş'u tanımadığını savundu ve aynı yerde bulunmalarını tesadüf olarak değerlendirdi. "Bugün bile bu şahsı tanımıyorum" ifadelerini kullandı.