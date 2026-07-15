CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!

"İLK İŞLEMİ İHALEYİ İPTAL ETMEK OLDU"
Dosyada ifadesi bulunan Mali Hizmetler Uzmanı Songül Ulusal da ihale sürecinin ardından belediyede yaşanan görev değişikliklerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Ulusal, "Bora Özel'in ihale yetkilisi olarak göreve başladıktan sonra yaptığı ilk işlemin söz konusu ihaleyi iptal etmek olduğunu" öne sürdü. İptal gerekçesi olarak ise yaklaşık maliyet ile kazanan teklif arasındaki farkın düşük olduğunun kendilerine aktarıldığını söyledi.
SATIN ALMA BİRİMİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Ulusal ifadesinde, ihale sürecinin ardından önce Mali Hizmetler Müdürü ile ihale yetkilisinin görevden alındığını, daha sonra satın alma biriminde görev yapan çalışanların da dilekçe vererek birimden ayrıldığını iddia etti. Aynı ifadede, kendisinin de görev değişikliği sonrası Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiğini belirtti.
AYNI HİZMET İÇİN YENİ İHALE HAZIRLIĞI
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, iptal edilen ihale süreci devam ederken aynı hizmet alımı için yeniden ihale hazırlıklarına başlandığı da tespit edildi. Dosyada bu sürecin neden başlatıldığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
ÖNCEKİ YÜKLENİCİ YENİ İHALEYE ÇAĞRILMADI
İnceleme dosyasında, daha önce aynı hizmet alımını üstlenen ve iptal edilen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin pazarlık usulüyle gerçekleştirilen yeni ihale sürecine davet edilmediği de yer aldı. Bu durumun gerekçesi soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında gösterildi.
İHALE YETKİLİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE HTS KAYITLARI SORULDU
Soruşturma kapsamında Güner'e, ihaleyi kazanan şirket belirlendikten sonra ihale yetkilisinin değiştirilmesine ilişkin belgede yer alan imzası da soruldu.
Güner, belediyedeki personel görevlendirmelerinde son imzanın yasal olarak belediye başkanına ait olduğunu, ancak bunun özel bir amaç taşımadığını savundu. Görev değişikliklerinin izin, rapor, emeklilik veya personel ihtiyacı gibi nedenlerle yapılabileceğini belirten Güner, değişikliğin ihale sonucuna müdahale amacı taşıdığı iddiasını reddetti.
Dosyada yer alan belediye çalışanlarının ifadelerinde ise görev değişikliğinin tamamlanan ihalenin onay aşamasında yapıldığı ve yeni ihale yetkilisinin ilk işleminin ihaleyi iptal etmek olduğu öne sürüldü.
Aynı soruşturma kapsamında yapılan HTS incelemesinde, Hüseyin Can Güner ile ihale dosyasında şüpheli olarak yer alan şirket yetkilisi Ferit Onuş'un 3 Ağustos 2022'de İstanbul'daki bir otelde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.
Güner ise söz konusu tarihte belediye başkanı olmadığını, adaylığının dahi bulunmadığını belirterek Ferit Onuş'u tanımadığını savundu ve aynı yerde bulunmalarını tesadüf olarak değerlendirdi. "Bugün bile bu şahsı tanımıyorum" ifadelerini kullandı.
TELEFONUNA EL KONULDU, ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 13 Temmuz 2026 tarihinde alınan 18 sayfalık ifade tutanağına göre, Hüseyin Can Güner'in evi ve ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile nakit para ve altına el konuldu.
Tutanakta, bir adet Lenovo, bir adet Apple MacBook Pro ve bir adet Lenovo ThinkPad marka bilgisayar, 4 adet flash bellek, 100 bin TL nakit para, toplam 50 gram ağırlığında çeşitli markalara ait gram altınlar, para miktarlarının yazılı olduğu bir not kağıdı ile Mehmet Yıldırım'dan geldiği belirtilen 13 sayfalık bir zarfın da dosyaya alındığı belirtildi.
Güner, bulunan nakit para ve altınların eşine ait düğün takıları olduğunu, not kağıdının da bu altınların hesaplamasına ilişkin olduğunu ifade etti. Bilgisayarları ise avukatlık mesleği ile belediye başkanlığı görevinde kullandığını söyledi.
Tutanakta ayrıca, Güner'in el konulan iPhone 17 marka cep telefonunun şifresini kolluk görevlileriyle paylaşmadığı bilgisi de yer aldı.
TEMİZLİK İHALELERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DOSYADA
Soruşturma kapsamında Güner'e, temizlik hizmet alım ihalelerinde açık ihale yerine pazarlık usulüne geçilmesi ve ihale yetkilisi Ali Yalçın'ın görevden alınarak yerine Bora Özel'in görevlendirilmesine ilişkin sorular da yöneltildi.
Güner, personel değişikliklerinin idari tasarruf kapsamında gerçekleştirildiğini, emeklilik, izin, rapor veya personel talepleri gibi nedenlerle bu tür görevlendirmelerin yapılabildiğini savundu.
İptal edilen ihalelerin ardından gerçekleştirilen yeni ihalelerin belediyeye aylık 4,5 ila 5 milyon lira arasında tasarruf sağladığını öne süren Güner, ortada kamu zararı değil kamu yararı bulunduğunu, bu uygulamanın Kamu İhale Kurumu ve Danıştay kararlarıyla da hukuka uygun olduğunu savundu.
"EXCEL'İ VAR BENDE ONU MU ATAYIM?"
Soruşturma dosyasına giren ve kamuoyuna yansıyan yazışmalarda Hüseyin Can Güner'in Turgut Koç'a, "125.132.625,68... Son yapılan 20 ile beraber. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı." şeklinde mesaj gönderdiği görülmüştü.
Koç'un, "Sil abi... Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla." yanıtını vermesi üzerine Güner'in, "Excel'i var bende, onu mu atayım?" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.
Yazışmaların devamında ise Güner'in, "Niye atayım, inanmıyor musun bana?" şeklindeki mesajı da soruşturma dosyasına yansıyan dikkat çekici ayrıntılar arasında yer almıştı.
İHALEYLE İLGİN YOKSA BAŞKANLIKTA İŞİN NE?
İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" dedi.
İHALE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
"İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur" diyen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, tutuklu iş insanı aynı zamanda CHP'li Veli Ağbaba'nın yakını Turgut Koç'la yazışmaları ortaya çıkmıştı.
Turgut Koç'un bu mesaja, "Sil abi, OK. Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla, bakacağım" yanıtını vermesi üzerine Güner, "Excel'i var bende, onu mu atayım?" diye sordu. Koç ise "Olur abi, iyi olur" karşılığını vermişti.
'O YAVŞ.. PARA ALMAZSA SELAM BİLE VERMEZ!'
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadıkcan Köksal ile kimliği belirsiz bir şahıs arasındaki Instagram DM yazışmaları dosyaya girdi.
Yazışmada karşı taraf, bir arkadaşının dükkanının ruhsat problemi nedeniyle kapatıldığını ve Emre Doğan isimli bir kişinin para istediğini belirtiyor.
Köksal, Emre Doğan'ı tanıdığını belirterek "Para almazsa selam bile vermez o y..şak" ve "Bu işler böyle yürüyor kurtlar sofrası" gibi ifadeler kullanarak, yardım edebileceğini söylüyor.
Yazışmada adı geçen Emre Doğan'ın Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ifade tutanağında belirtildi.
Instagram yazışmasında karşı tarafın "Çankaya belediyesi derya deniz senin eline düşen yanıyor belli ki" şeklindeki mesajına Köksal, "Eee özel kalem olmak kolay değil verenden almak gerek" şeklinde cevap veriyor.
Karşı tarafın bu durumu "organize işler" olarak nitelendirmesine Köksal, "Tabi seve seve" diyerek karşılık veriyor.
Bu yazışma 38'inci soru olarak Can Güner'e soruldu. Güner, bu yazışmalar hakkında bir bilgisi olmadığını, bunların kendi dışındaki üçüncü kişilerin yazışmaları olduğunu savundu.
Sadıkcan Köksal'ın ilgili Instagram ekran görüntüsündeki mesajların sahte olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.