Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Cansın Helvacı, "Oğuzhan da bir ekleme yaptı ama tekrar altını çizeyim; çünkü doğru bilgi vermek bizim için en önemli husus yayıncılık ilkemiz gereği de, RTÜK kuralları gereği de.

Şimdi resmi bir açıklama yok, önce onu söyleyeyim. Bir yandan sadece görüntüler üzerinden okuma yapıyoruz, bazı iddialar bize ulaşan iddialar. Oğuzhan da ondan bahsetti, iki kişinin yaralı olduğu söyleniyor dedi.

Böyle bir iddia söz konusu ama bununla ilgili netleşmiş, teyit edilmiş bir bilgi elimizde yok" ifadelerini kullanarak resmi makamlardan gelecek açıklamaların beklendiğini vurguladı.

EĞİTİM HELİKOPTERİ KAZASININ PERDE ARKASI! R44 TİPİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ? UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI

Ankara'da meydana gelen helikopter kazası sonrası gözler bölgeden gelen görüntülere çevrildi. R44 tipi eğitim helikopterinin düşüşüyle ilgili merak edilen teknik detaylar ve kazanın olası nedenleri, A Haber ekranlarında uzman konukla birlikte masaya yatırıldı. Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, görüntüleri analiz ederek helikopterin teknik yapısı ve acil durum manevraları hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

R44 TİPİ HELİKOPTERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yayının açılışında kaza ile ilgili eldeki verileri paylaşan A Haber Spikeri Merve Tepe, "Bu kazaya dair en azından şu an elimizdeki görüntüler ve bilgilerle konuşmaya çalışacağız. Bir eğitim helikopteri ama askeri bir helikopter mi yoksa sivil bir helikopter mi olduğuna dair net bir bilgi yok. Sadece şu an düşen bilgiden R44 tipi bir helikopter olduğu söyleniyor. Siz bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.

Sözlerine geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, "Umarım yaralı pilot ve öğrenci pilot en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. R44 tipi, dünyada en çok kullanılan, bir de bunun 22'si var iki kişilik, R44 dört kişilik, piston motorlu bir helikopter. Yani arabalarımızdaki motorlara benzeyen motora sahip, hava soğutmalı, dört silindirli bir motora sahip bir helikopter." ifadelerini kullandı.

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER NEYİ İŞARET EDİYOR?

Eğitim sürecine dair detayları aktaran Ahmet İzgi, "Pilotları eğitmek için öğretmen pilot ve öğrenci pilot helikoptere veya uçağa binerek havada verilen komutları öğrenci tatbik eder, uygular. Bunun dünyada başka türlü bir öğrenme yöntemi yok. Maalesef kazalar da olacak. Helikopterin tarladaki durumuna baktığımız zaman helikopter çok yüksek bir sürat ile tarlaya çarpmamış. Yoksa parçaları etrafa dağılırdı. Gördüğünüz gibi etrafta dağılan bir parça yok. Helikopterin bütünlüğü sağlanmış." sözleriyle helikopterin durumunu analiz etti.

"MECBURİ İNİŞ YAPMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kazanın oluş şekli hakkında teknik tahminlerini paylaşan Ahmet İzgi, "Bir şey olmuş havada; yani motor gücünü kaybetmiş olabilir veya başka bir şey olmuş ve helikopter tarlaya mecburi iniş yapmış gibi görünüyor. Ama mecburi iniş yaparken de daha sert bir şekilde çarpmış ki bölünmeler olmuş ama parça dağılımı olmamış. Helikopter bütünlüğü, gördüğünüz gibi bir örtüyle kaplayabiliyorlar. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri gibi 50 metrekarelik bir alana dağılmamış. Herhangi bir vurtma, impact burada yok, görünmüyor." dedi.

MOTOR DURSA BİLE İNİŞ MÜMKÜN MÜ?

Helikopterlerin teknik kabiliyetlerine dikkat çeken Ahmet İzgi, "Zaten helikopterler de havada motorları dursa bile belli bir yükseklikte rüzgarın etkisiyle üstündeki pallerini çevirerek iniş yapabilirler. Yani motorsuz da iniş yapabilirler. Bu da helikopter pilotu olmak isteyen öğrenci pilotların yapmaları gereken uygulamalardan bir tanesidir. Burada böyle bir deneme olmuş mu bilemiyoruz, onların ifadelerinden bunu anlayacağız ama buradan havadan çok yüksek bir süratle yere çarptığı görülmüyor. Çok büyük bir ihtimalle motor gücünü kaybetmiş ve yere sert vurmuş görünüyor." ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Uzmanın açıklamalarını özetleyen Merve Tepe, "O zaman Ahmet Bey şöyle anlıyorum; havada bir aksaklık yaşanmış, muhtemelen yandaki profesyonel kişi bunu fark edip biraz erken tedbir almış gibi bir durum var işin özetinde." diyerek durumu değerlendirdi. Ahmet İzgi ise bu yoruma katılarak, "Aynen dediğiniz gibi. Zaten öğretmen pilotun amacı o; öğretmek, herhangi bir acil durumda 'takeover' yapmak, komandoları almak. Çok yüksek bir ihtimalle helikopterin kaza sonrası görüntülerine baktığımız zaman hayatta kalacaklar. Eğitim uçuşlarında oluyor bunlar, daha dikkatli olmak lazım, daha iyi bakım yapmak lazım." şeklinde konuştu.