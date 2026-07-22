Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 42 şüpheli gözaltında, firari 10 kişi aranıyor

Mersin'de uyuşturucu madde kullanımına yönelik geniş çaplı operasyonda haklarında en az 3 kez işlem yapılan 52 şüpheli hedef alındı. Eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, 2025 yılından bugüne kadar haklarında en az 3 kez 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılan ve hâlen uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 52 şüpheli belirlenmiştir. Şüpheliler hakkında Mersin Sulh Ceza Hâkimliğinin 21 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulanmıştır. Bu kapsamda, 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.30'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon sonucunda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

"Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 31 adet sentetik ecza hap, 25 gram sentetik kannabinoid, 1 gram alfametilfenetilamin olarak değerlendirilen sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Ele geçirilen maddeler üzerinde gerekli kriminal incelemeler başlatılmış, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere devam edilmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının önlenmesi, özellikle gençlerimizin bu maddelerden korunması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar kararlılıkla sürdürülecektir. Soruşturma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şöyle:

Sedat Aydemir, Mehmet Canlı, Arif Cık, Hüseyin Çınar, Burhan Ekinci, Serkan Mert Eryürekler, Murat Can Gökmen, Roziyahan Kartal, Agit Kirvar, Eray Köse, Mehmet Can Kurt, Kemal Öztürk, Hulusi Tuncer, Hakan Uzunyol, İlhan Yıldız, Yusuf Adanır, Samet Akbaş, Serkan Araz, Kazım Arık, Özkan Büyükakşer, Abdullah Çam, Fuat Derin, Hicran Gidiciler, Mehmet Sabır Gündüz, Burak Kılıç, Yasin Şendul, Müslüm Mutlu, Hakan Mutlukaya, Emre Özdemir, Abdulkadir Öztürk, Enes Talha Polat, Umutcan Soylu, Himmet Yasin Tayoğlu, Nazım Uğuz, Hüseyin Yardımcı, Hikmet Yılgın, Orhan Alıcı, Mustafa Aydınalp, Ahmet Çetin, Yunus Emre Dörmiş, Mehmet Halil Kayhan, Güven Örmek, Emre Deller, Samet Diler, Hasancan Kır, Ali Görkem Ömürtaş, Ümit Şimşek, Ferdi Uymaz, Adem Yetkin, Ahmet Yalçındal, Mustafa Solak, Erdinç Taş.