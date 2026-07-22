Ankara'daki eğitim helikopteri kazasından kahreden haber! Pilot hayatını kaybetti

Açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personelin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilerek, "Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" mesajını paylaştı.

R44 TİPİ HELİKOPTERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yayının açılışında kaza ile ilgili eldeki verileri paylaşan A Haber Spikeri Merve Tepe, "Bu kazaya dair en azından şu an elimizdeki görüntüler ve bilgilerle konuşmaya çalışacağız. Bir eğitim helikopteri ama askeri bir helikopter mi yoksa sivil bir helikopter mi olduğuna dair net bir bilgi yok. Sadece şu an gelen bilgiye göre R44 tipi bir helikopter olduğu söyleniyor. Siz bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.

Sözlerine geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, "Umarım yaralı pilot ve öğrenci pilot en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. R44 tipi, dünyada en çok kullanılan helikopterlerden biridir. Bir de bunun R22'si var; iki kişilik. R44 ise dört kişilik, piston motorlu bir helikopter. Yani arabalarımızdaki motorlara benzeyen, hava soğutmalı, dört silindirli bir motora sahip." ifadelerini kullandı.

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER NEYİ İŞARET EDİYOR?

Eğitim sürecine dair detayları aktaran Ahmet İzgi, "Pilotları eğitmek için öğretmen pilot ve öğrenci pilot helikoptere veya uçağa binerek havada verilen komutları öğrenci tatbik eder, uygular. Bunun dünyada başka türlü bir öğrenme yöntemi yok. Maalesef kazalar da olacak. Helikopterin tarladaki durumuna baktığımız zaman helikopter çok yüksek bir süratle tarlaya çarpmamış. Yoksa parçaları etrafa dağılırdı. Gördüğünüz gibi etrafta dağılan bir parça yok. Helikopterin bütünlüğü sağlanmış." sözleriyle helikopterin durumunu analiz etti.