TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarından YKS'de büyük başarı

TÜBİTAK Fen Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi. YKS’de 84 mezundan 7'si ilk 100’de toplam 12 derece, 32'si ise ilk binde toplam 58 derece elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TÜBİTAK Fen Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi. 84 mezundan YKS'de 7'si ilk 100'de toplam 12 derece, 32'si ise ilk binde toplam 58 derece elde etti. Uluslararası bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarındaki başarıları sayesinde 6 öğrenci doğrudan üniversiteye kayıt hakkına sahip olurken, 16 öğrenci ek katsayı hakkı kazandı. Lisenin ilk mezunları arasından sayısal puan türünde Türkiye 15'incisini çıkarken, TYT'de Türkiye 6'ncılığı geldi. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin okulun ilk mezunları olmalarına rağmen yüksek başarı gösterdiğini ortaya koydu.

ÖĞRENCİLERİN DERECE DAĞILIMLARI

TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinden Aslıhan Buğa Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda aldığı puanla, Türkiye 6'ncısı oldu. TYT derece dağılımlarında 3 öğrenci ilk 100'e, 9 öğrenci ilk 500'e, 22 öğrenci ilk bine girmeyi başardı. Ayrıca ilk 5 binde 50 öğrenci, ilk 10 binde 60 öğrenci, ilk 25 binde 70 öğrenci yer aldı. Okulun ilk yılında verdiği mezunların sayısal alandaki başarısı dikkat çekti. Sayısalda okul öğrencilerinden Deniz Tepe, Türkiye 15'incisi oldu. Sayısal başarı sıralamasında 3 öğrenci ilk 100'de, 11 öğrenci ilk 500'de, 23 öğrenci ilk binde yer alma başarısı gösterdi. Kitlesel başarıyı koruyan öğrencilerden 52'si ilk 5 binde, 61'i ilk 10 binde, 67'si ise ilk 25 bin içerisine girdi. Eşit ağırlık dağılımında 8 öğrenci ilk 5 binde, 34 öğrenci ilk 10 binde, 63 öğrenci ilk 25 bin de yer aldı. Yabancı Dil alanında ise 35 öğrenci sınav puanı alırken, bu alanın da en başarılı derecesini Türkiye 19'uncusu olan Deniz Tepe elde etti. Yabancı dilde 6 öğrenci ilk 100'e, 13 öğrenci ilk 500'e adını yazdırdı.

17 ÖĞRENCİYE EK KATSAYI VERİLDİ

Bilim olimpiyatlarında elde edilen dereceler sayesinde 17 öğrenci, yükseköğretime giriş sürecinde ek katsayı hakkı kazandı. Okul öğrencilerinden Aslıhan Buğa, Deniz Tepe, Tuana Gülpınar, Yağız Akbulut, Ahmet Emre Orak, Ahmet Karakaya, Doruk Efe Kocaman YKS'de ilk 100'de toplam 12 derece elde ederken, Ahmet Emre Orak, Ahmet Karakaya, Ahmet Taner Özbay, Ali Osman Cihan, Aras İsmail Ünlü, Aslıhan Buğa, Berfin Besna Can, Deniz Tepe, Doruk Efe Kocaman, Efe Kılınçkıran, Elif Arslan, Elif Berra Demir, Emine Esma Temizer, Fatih Sürücü, Fethi Berk Sezer, Hamza Burak Ceylan, Kadir Kağan Şahin, Muaz Hazar, Muhammed Gökay Lokman, Rahmet Kaan Ceylan, Roza Dicle Yiğit, Selman Ergin, Tuana Gülpınar, Tuna Kara, Tuna Macif, Türker Yer, Yağız Akbulut, Yağız Kaan Tezcan, Yusuf Kağan Değermenci, Yusuf Tuğrul Altıntaş, Zeynep Mina Oruç ve Zeynep Su Karavar ise ilk binin içerisinde yer aldı. Proje yarışmaları kapsamında elde edilmiş dereceler sonucunda 5 mezun; Elif Berra Demir, Furkan Sakin, Gülsen Ece Özge, Kadir Kağan Şahin ve Ömer Utku Ünal ek katsayı hakkı kazandı. Bu mezunlardan, Gülsen Ece Özge ve Kadir Kağan Şahin ek katsayı ve uluslararası proje yarışmalarındaki başarılarından dolayı üniversiteye sınavsız yerleşme imkanı da elde etti.

"EKOL İNŞA ETMENİN SORUMLULUĞU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "2021 yılında kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi. 5 yıl boyunca Bilim Olimpiyatları ve Proje Yarışmalarında muhteşem başarılar elde eden öğrencilerimiz, YKS'de de elde ettikleri derecelerle gururumuz oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'mızla iş birliği içinde, TÜBİTAK'ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi'nde her öğrencimize; burs ve yurt imkanı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi, bilimsel araştırmalara yönelik staj programları sunmaya devam edeceğiz. Sadece bir fen lisesi kurmanın ötesinde, yeni bir ekol inşa etmenin sorumluluğuyla, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.