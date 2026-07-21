Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede babanın olası kastla öldürme, olası kastla yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, annenin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren ve olay sırasında hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli şüpheli olarak yer aldı POLİGONDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! İŞTE SALDIRGANIN ANNE VE BABASI HAKKINDA İSTENEN CEZALAR Tutuklu şüphelilerden Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi. SALDIRIDA 9 ÖĞRENCİ VE BİR ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ İddianameye göre 15 Nisan 2026'da saat 13.20 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda 15 öğrenci de ateşli silah yaralanması veya saldırıdan kaçmaya çalışırken yüksekten düşmesi sonucu yaralandı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası görüntüleri, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve mağdur ifadeleri ile kriminal raporlar delil olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv BEŞ TABANCA VE 84 KOVAN BULUNDU Olay yeri incelemesinde okulun birinci katındaki koridor ile 5/D ve 5/E sınıflarında yoğun kan izleri ve doku parçaları tespit edildi. Koridorun sonunda 5 tabanca, 2 boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulundu. Olay yerinden toplam 84 kovan toplandı. Kriminal incelemede, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere isabet eden mermilerin saldırıda kullanılan silahlardan ateşlendiği belirlendi. İddianamede, saldırıda kullanılan silahların Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kaydedildi. SALDIRI ÖNCESİNDE OKULUN KROKİSİNİ ÇİZMİŞ Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulundu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra saldırıdan iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait görüntüler tespit edildi. Saldırıdan bir gün önce silahların yatak üzerine dizildiği fotoğrafların da telefonda bulunduğu belirtildi. Dijital materyallerde ayrıca farklı ülkelerdeki okul saldırılarına, saldırganlara, el yapımı patlayıcılara ve şiddet içerikli görüntülere dair çok sayıda araştırma kaydına ulaşıldı. OKUL DEHŞETİNİN BÜYÜMESİNİ ÖNLEYEN AŞÇI A HABER'DE! BİLGİSAYARINDA SALDIRI PLANI BULUNDU İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine yönelik ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Belgede silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine dair ifadeler bulunduğu kaydedildi. Savcılık, belge içeriğiyle saldırının gerçekleşme biçiminin genel hatlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirdi. Saldırganın bazı sosyal medya kullanıcılarına da okula yönelik saldırı düzenleyeceğini yazdığı tespit edildi. Bu kullanıcıların olayla bağlantılarının araştırılması için ayrı bir soruşturma yürütülmesine karar verildi. OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE POLİGONA GÖTÜRÜLMÜŞ İddianamede, saldırganın babası Uğur Mersinli ile olaydan iki gün önce Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonuna gittiği belirtildi. Görüntülerde saldırganın olayda kullandığı tabancalardan biriyle atış yaptığı, babasının ise bu anları cep telefonuyla kaydettiği aktarıldı. Poligon görevlisinin beyanında, Uğur Mersinli'nin oğlunun daha önce de silah kullandığını söylediği ifade edildi. Savcılık, saldırganın silahları doldurma, kurma ve kullanma şeklinin olaydan önce silahlara aşina olduğunu ve yeterli düzeyde kullanım tecrübesi bulunduğunu gösterdiğini değerlendirdi.