CANLI YAYIN

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak"

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu ve Bayram Nabi Şişik’in aileleri, yaşadıkları tarifsiz acıyı atv ile paylaştı. Almina'nın odası hâlâ son bıraktığı haliyle korunurken, Emin'in babası evladının vatan sevgisini ve olgunluğunu gözyaşları içinde anlattı. Acılı aileler, çocuklarının hatırasının yaşatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak" - 1

Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak" - 2

11 YAŞINDAKİ ALMİNA'NIN ODASINDA HÜZÜNLÜ SESSİZLİK

Karanlık saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Saldırıda hayatını kaybeden Almina'nın ailesi, yaşadıkları acıyı ilk kez atv ile paylaştı.

MİNİK ALMİNA'NIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Olayın ardından Almina'nın odasına dokunulmazken, genç kızın kişisel eşyaları ve okul malzemeleri son bıraktığı haliyle muhafaza ediliyor. Ailesinin en küçük çocuğu olan Almina'nın, eğitim hayatındaki başarıları ve çevresinde sevilen kişiliğiyle tanındığı belirtildi.

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak" - 3

"BÜTÜN DÜNYA BENİ TANINAYACAK DEMİŞTİ"

Almina'nın acılı annesi Nazan Ağaoğlu, kızının sanki öleceğini hissettiğini belirterek yürekleri dağlayan anları anlattı. Kızının son dönemdeki sözlerinin adeta bir veda olduğunu belirten anne Ağaoğlu, "İki eliyle yüzümü tuttu, 'Sen çok güçlü bir annesin, ben de senin gibi güçlüyüm' dedi bana. Resmen güçlü olmam için bana mesajını bırakmış" sözleriyle o anları aktardı.

Kızının büyük hedefleri olduğunu dile getiren acılı anne, "Profesör avukat olacağından da emindim kızımın. Lisanslı yüzücüydü, voleybolcuydu. Bana 'Anne biliyor musun? Bütün dünya Almina Ağaoğlu diye beni tanıyacaklar' dedi. O an benim içim, kalbim oyuldu" ifadelerini kullandı

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak" - 4

ACILI AİLELERDEN "ŞEHİTLİK" TALEBİ

Hain saldırıda Ayşe öğretmen ve 9 öğrencisini toprağa veren ailelerin devletten tek bir isteği var. Evlatlarının adının ölümsüzleşmesini isteyen Nazan Ağaoğlu, "Fedakar öğretmenimiz Ayşe öğretmenimizin de, yavrularımızın da hepsinin şehitlik almalarını istiyoruz. Mezar taşına 'Şehit Almina Ağaoğlu' olarak yazdırmak istiyoruz" sözleriyle yetkililere seslendi.

Aileler, vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olma yolunda okul sıralarındayken katledilen çocuklarının hatırasının şehitlik makamıyla taçlandırılmasını bekliyor.

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak" - 5

EVLAT ACISI OCAKLARI YAKIP KAVURDU

Saldırının ateşi sadece Almina'nın evine değil, Bayram Nabi Şişik'in evine de düştü. Oğlu Bayram'ı kaybeden acılı baba, evladının olgunluğunu ve vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak" - 6

Baba Şişik, oğlunun şehitlik mertebesine olan yakınlığını, "Değişik bir çocuktu. Ekonomiyi ve haberleri takip eder, 'Şehitler Ölmez' şarkısını dinlerdi. O olgunluk, o hissiyat ona girmişti zaten, Rabbim vermişti" ifadeleriyle aktardı. Ciğerlerinin yandığını belirten acılı baba, "Bizim canımız yandı, başka hiç kimsenin canı yanmasın" diyerek feryat etti.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın