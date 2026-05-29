Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak"

"BÜTÜN DÜNYA BENİ TANINAYACAK DEMİŞTİ"

Almina'nın acılı annesi Nazan Ağaoğlu, kızının sanki öleceğini hissettiğini belirterek yürekleri dağlayan anları anlattı. Kızının son dönemdeki sözlerinin adeta bir veda olduğunu belirten anne Ağaoğlu, "İki eliyle yüzümü tuttu, 'Sen çok güçlü bir annesin, ben de senin gibi güçlüyüm' dedi bana. Resmen güçlü olmam için bana mesajını bırakmış" sözleriyle o anları aktardı.

Kızının büyük hedefleri olduğunu dile getiren acılı anne, "Profesör avukat olacağından da emindim kızımın. Lisanslı yüzücüydü, voleybolcuydu. Bana 'Anne biliyor musun? Bütün dünya Almina Ağaoğlu diye beni tanıyacaklar' dedi. O an benim içim, kalbim oyuldu" ifadelerini kullandı