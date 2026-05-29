Kahramanmaraş'taki saldırıda acı detay! Almina'nın hayali yarım kaldı: "Bütün dünya beni tanıyacak"
Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu ve Bayram Nabi Şişik’in aileleri, yaşadıkları tarifsiz acıyı atv ile paylaştı. Almina'nın odası hâlâ son bıraktığı haliyle korunurken, Emin'in babası evladının vatan sevgisini ve olgunluğunu gözyaşları içinde anlattı. Acılı aileler, çocuklarının hatırasının yaşatılması için yetkililere çağrıda bulundu.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.
11 YAŞINDAKİ ALMİNA'NIN ODASINDA HÜZÜNLÜ SESSİZLİK
Karanlık saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Saldırıda hayatını kaybeden Almina'nın ailesi, yaşadıkları acıyı ilk kez atv ile paylaştı.
Olayın ardından Almina'nın odasına dokunulmazken, genç kızın kişisel eşyaları ve okul malzemeleri son bıraktığı haliyle muhafaza ediliyor. Ailesinin en küçük çocuğu olan Almina'nın, eğitim hayatındaki başarıları ve çevresinde sevilen kişiliğiyle tanındığı belirtildi.