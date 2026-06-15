Kahramanmaraş'taki okul katliamında yeni detay: Katil Mersinli 32 kez görüşmeye gitmiş

Türkiye Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla sarsılırken kan donduran detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere tutuklu polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla girdiği okulda İsa Aras Mersinli, 9 kişiyi katletmişti. Katilin 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği belirlendi.

Türkiye, Kahramanmaraş'taki 15 Nisan'da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla derinden sarsılmıştı. Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun da çalışmaları devam ediyor.

PSİKOLOJİK SORUNLARI İLKOKULDAYKEN BAŞLAMIŞ

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda saldırgan İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunlarının ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. 32 KEZ REHBERLİK SERVİSİNE GÖNDERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu nedenle öğretmenler tarafından saldırganın ilkokuldayken 3, ortaokuldayken de 29 olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine gönderildiği ortaya çıktı.

TOPLAM 53 KİŞİ DİNLENDİ Öte yandan saldırıyı tüm detaylarıyla araştırmak ve bunun sonucunda benzer olayların bir daha yaşanmaması adına Meclis'e sorunlar ve sorunların çözümü için önerilerin yer alacağı detaylı bir rapor sunmak adına 3 günlüğüne Kahramanmaraş'a gelen TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. İlk gün saldırının meydana geldiği okulda incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon, ilgili kurumların amirlerinden brifing aldı. Diğer günler ise saldırı sırasında görevde olan ile saldırıdan bir süre önce görevden alınan okul yönetimi ve öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli psikologlar, saldırıda hayatını kaybedenler ile yaralananların aileleri olmak üzere toplam 53 kişiyi dinledi.

"KONUYLA İLGİLİ KİMLER VARSA ONLARI DA DİNLEMEYE ÖZEN GÖSTERDİK"

3 gün süren çalışmalar sonunda Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Meclis'te akademisyenleri ve uzmanları dinledikten sonra Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. Beyazıt, "Öncelikle ilgili kurum amirlerini dinleyerek olayı öğrenmeye gayret ettik ve dün de bu şehit yavrularımızın ailelerini dinledik. Tabii aynı acıyı onlarla beraber biz de hissettik. Dün hiç aralıksız siz de zaten burada izlediniz, gördünüz. 13 saate yakın bir çalışma gerçekleştirdik. Okul idarecilerini, yöneticilerini, aile müdürümüzü, milli eğitim müdürümüzü, sağlık müdürümüzü, emniyet müdürümüzü, valimizi, bütün burada konuyla ilgili kimler varsa onları da dinlemeye özen gösterdik. Bugün de yaralı olan olaydan bu elim yaralı olan yavrularımızın aileleriyle bir araya geldik. Tabii çalışmalarımız hepsi burada Meclis'in tutanaklarında geçti, zapta alındı. Biz bu çalışmaları Ankara'ya döndüğümüz zaman değerlendireceğiz" dedi.