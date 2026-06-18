Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni detay ortaya çıktı! İsa Aras Mersinli 1 dakika kala tetiğe basmış | "13.29'da 2 kız öğrenciyi görünce başladı"

Türkiye'yi yasa boğan 15 Nisan'daki Kahramanmaraş okul saldırısının üzerinden iki ay geçti. 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği babasına ait 5 silah ve 8 şarjörle katliam yaptı. Biri öğretmen, dokuzu öğrenci toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MOBESE kayıtlarından elde edilen görüntülere dayanarak dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yürek yakan olayda ortaya çıkan 1 dakika detayı ise saldırının nasıl planlandığını gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarında çarpıcı detaylara ulaşıldı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'a çalışma ziyaretinde bulunurken Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, topumda infial yaratan okul saldırısına dair kronolojiyi ve failin profilini kamuoyuyla paylaştı.

32 KEZ REHBERLİK SERVİSİYLE GÖRÜŞMÜŞ Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre Vali Ünlüer, babasının ruhsatlı silahıyla katliam yapan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin, 2. sınıftan beri takipte olduğu ve rehberlik servisiyle 32 kez görüştüğünü açıkladı.

TENEFFÜSTE SALDIRACAKTI AMA 2 KIZ ÖĞRENCİYİ GÖRÜNCE 1 DAKİKA ERKEN BAŞLADI Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MOBESE kayıtlarından elde edilen görüntülere göre olayı dakika dakika anlattı. Vali Ünlüer, İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı teneffüste yapmayı planladığını ancak tuvalet tarafına doğru 2 kız öğrencinin geldiğini görünce saldırıyı 1 dakika erken başlattığını açıkladı. Saldırının 6 dakikalık bir zamanda gerçekleştiğini belirten Vali Ünlüer, "Okula yakın bir sitede ikamet eden Mersinli, 13.14'te evinden çıktı. 13.22'de okul bahçesine, 13.23'te ise koridorlara giriş yaptı. 13.24'te kızlar tuvaletinin önünde hazırlık yapmaya başlayan saldırgan, 13.29'da silahını ateşleyerek katliamı başlattı" dedi.

6 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ "Aslında failin teneffüs zilinin çalmasını beklediğini değerlendiriyoruz" diyen Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Ancak o esnada tuvalet tarafına doğru 2 kız öğrencinin geldiğini görünce eylemi erken başlatmış. İlk ihbar 13.29'da yapılıyor, vaka formu 13.30'da oluşturuluyor. Vakanın öncelikli vaka olarak güncellenmesi 13.30.24'te gerçekleşiyor" dedi.

"Vakanın telsiz operatör sistemine iletilmesi 13.30.41'de oluyor" diyen Vali Ünlüer, "13.32'de tüm ekiplere telsiz anonsu yapılıyor. 13.35'te ilk emniyet ekibimiz olay yerine intikal ediyor, 13.37'de saldırgan etkisiz hâle getiriliyor. Başlangıcından itibaren yaklaşık 6 dakikalık bir zaman var."