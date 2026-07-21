Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine mektup
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için kaleme aldığı dayanışma ve destek mesajı içeren mektubunda, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 30 bin gıda kolisinin içine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajı içeren mektubu da konuldu. Başkan Erdoğan mektubunda, "İnşallah kıyamete kadar burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür" dedi.
30 BİN GIDA KOLİSİ GÖNDERİLECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yer alan dağınık ve düzenli kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin gıda kolisi gönderilmesi planlandı.
İLK SEVKİYAT YOLA ÇIKTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği halinde sürdürülen sevkiyat programı kapsamında 2 bin adet gıda kolisi Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Temmuz ayı sonuna kadar 10 bin adet gıda kolisinin Kilis Çobanbey AFAD depolarına, 18 bin adet gıda kolisinin ise Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına teslim edilmesi planlanıyor.
Un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası ve kuru üzüm gibi uzun süre dayanabilen temel gıda ürünlerinden oluşan 30 bin gıda kolisini kapsayan sevkiyatların temmuz ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: "KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ"
Gıda kolilerinin içerisinde erzak ürünlerinin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı dayanışma ve destek mesajı içeren bir mektup da yer aldı.
Erdoğan, dayanışma ve destek mesajı içeren mektubunda şunları kaydetti:
"Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişinizle ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptınız. Devrimden sonra ülkenizin toparlanması, birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkması, dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz.
İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz.
Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir, inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."