Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 30 bin gıda kolisinin içine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajı içeren mektubu da konuldu. Başkan Erdoğan mektubunda, "İnşallah kıyamete kadar burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür" dedi.

30 BİN GIDA KOLİSİ GÖNDERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yer alan dağınık ve düzenli kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin gıda kolisi gönderilmesi planlandı.

İLK SEVKİYAT YOLA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği halinde sürdürülen sevkiyat programı kapsamında 2 bin adet gıda kolisi Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Temmuz ayı sonuna kadar 10 bin adet gıda kolisinin Kilis Çobanbey AFAD depolarına, 18 bin adet gıda kolisinin ise Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına teslim edilmesi planlanıyor.

Un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası ve kuru üzüm gibi uzun süre dayanabilen temel gıda ürünlerinden oluşan 30 bin gıda kolisini kapsayan sevkiyatların temmuz ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.