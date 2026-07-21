Gülistan Doku davasında kan donduran iddia ses kaydında: "İkisiyle de ilişki yaşadı"

Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in, Umut Altaş ile yaptığı görüşmenin ardından JASAT'a (Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi) yaptığı bilgilendirmenin ses kaydı ortaya çıktı. Rüstem Keskin'in Umut Altaş'tan duyduğunu iddia ettiği ikici el beyanların doğruluğu, soruşturma makamları tarafından dijital kayıtlar, kamera görüntüleri, HTS verileri, araç ve konum tespitleri ile diğer deliller üzerinden araştırılıyor.

Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecine ilişkin hukuki prosedür devam ediyor.

ahaber.com.tr'nin ulaştığı ses kaydındaki telefon konuşmasında, Rüstem Keskin tarafından şu iddialar dile getirildi:



"İKİSİYLE DE İLİŞKİ YAŞADIĞINI SÖYLEDİ"

⁠Umut Altaş'ın anlatımına göre, Türkay Sonel kendisine, "hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel'in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını" söylemiş. Altaş, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel'in kendisini Atatürk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde araçtan indirdiğini ileri sürmüş.

"ARAÇTA KAN KOKUSUNA BENZER BİR KOKU VARDI"

Türkay Sonel'in, "Yarım saate döneceğim" diyerek ayrıldığı ancak yaklaşık bir saat sonra panik halinde ve hızlı biçimde geri geldiği iddia edilmiş. Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, geri döndüğünde kendisine, "Hemen arabaya bin" demiş. Araçta kana benzettiği bir koku bulunduğunu söyleyen Altaş, aracın BMW marka olduğunu aktarmış.



Altaş'ın çok fazla soru sorması üzerine Türkay Sonel'in onu kısa süre sonra araçtan indirerek dolmuşla eve gitmesini istediği ileri sürülmüş. Altaş'ın indirildiği noktanın Sarısaltuk Viyadüğü'ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede olduğu iddia edilmiş. Umut Altaş'ın daha önce savcılığa "Gülistan Doku'yu hiç görmediğini" söylediği ancak Rüstem Keskin'le görüşmesinde bu beyanını değiştirerek, "Gülistan'ı Tunceli'deki Emirgan Kafe'de bir kez gördüğünü" anlattığı aktarılmış.