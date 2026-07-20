Özgür Özel'i korkutan senaryo! 25 vekil 'dokunulmazlıklar kalksın' diyor

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden bu yana yol yürüyen en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların genel kurula gelmesi halinde "evet" oyu verecek. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyen vekiller arasında Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sevda Erdan Kılıç gibi isimlerin yer aldığı bildirilirken, bu sayının 35'e kadar da çıkabileceği iddia ediliyor.

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KILIÇDAROĞLU İŞARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen ay katıldığı yayında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin net ifadeler kullanarak, "Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kendisi hakkında da dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Benim hukuktan, yargıdan ya da milletimizin önünde hesap vermekten en küçük bir çekincem yoktur. Dosya genel kurula gelirse dokunulmazlığımın kaldırılması yönünde oy kullanacağım" demişti.

"BAGAJI BOŞ OLAN HİÇBİR SUÇLAMADAN KORKMAZ"

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik yeniden alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan partili kaynaklar, "Bagajı boş olan birisi hiçbir suçlamadan korkmaz. Gider ifadesini verir, alnının akıyla çıkar gelir. Kemal Bey de 'Tek dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığı olmalı' demişti. Bu fikri benimseyen birçok vekil var CHP'de. Dosyalar genel kurula gelirse bu görüşün somut bir görüntüye dönüşeceğini de görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili vekili dinleyebiliyor. Hazırlık komisyonun raporu, hangi yönde olursa olsun Karma Komisyon tarafından görüşülüyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın vekillik sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Bu aşamada dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis'te genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun oyu yeterli oluyor.