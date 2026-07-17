Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede tokalaştı! CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci temas
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için düzenlenen cenaze töreni, CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından ilginç bir ana sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, ikinci kez bir cenaze töreninde karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel törende tokalaşırken, aralarında herhangi bir konuşma yaşanmadı.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Baykal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Özel, törende Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.
İKİNCİ KEZ CENAZEDE TOKALAŞTILAR
CHP eski Milletvekili Orhan Sür için 25 Haziran'da TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana gelen Kılıçdaroğlu ile Özel, bu kez Olcay Baykal'ın cenazesinde aynı safta yer aldı.
İKİ ÇELENK TEK UNVAN
Törende Kılıçdaroğlu ile Özel'in gönderdiği çelenkler yan yana konuldu. Her iki çelenkte de 'CHP Genel Başkanı' ifadesi yer aldı.
Olcay Baykal'ın cenazesi, namazın ardından Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören 88 yaşındaki Olcay Baykal, 15 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.