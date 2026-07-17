Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede tokalaştı! CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci temas

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için düzenlenen cenaze töreni, CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından ilginç bir ana sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, ikinci kez bir cenaze töreninde karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel törende tokalaşırken, aralarında herhangi bir konuşma yaşanmadı.