Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özgür Özel önümüzdeki hafta salı günü CHP çatısı altında son grup toplantısını gerçekleştireceği iddia edildi. Bir veda konuşması yapması beklenen Özel’in, istifasını sunarak yeni yol haritasını resmen ilan etmesi öngörülürken, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son kulis bilgilerini aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir süredir süren liderlik ve kurultay tartışmaları devam ederken, Özgür Özel'in yeni yol haritasının belli olduğu iddia edildi. ÖZGÜR ÖZEL'İN YOL HARİTASI BELLİ OLDU Özgür Özel'in CHP'den ayrılma sürecine dair detayları aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Edindiğimiz bilgiye göre Özgür Özel, önümüzdeki hafta Salı günü son grup toplantısını gerçekleştirecek artık ve o toplantıda yeni partiyle ilgili en net mesajlarını verecek" ifadelerini kullandı. Bu toplantının bir veda niteliği taşıyacağını belirten Yeşiltaş, "Özgür Özel'in Salı günkü toplantıda yeni partiyi kuracaklarını açıklaması ve bir veda konuşması yapması bekleniyor" sözleriyle aktardı.

KAÇ MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİYE GEÇECEK? Yeni partiye katılacak isimler konusunda her iki tarafın da farklı beklentileri bulunuyor. Yeşiltaş, Özgür Özel cephesinin rakamsal hedeflerini, "Özel tarafı, en az 80 milletvekilinin kendileriyle birlikte hareket edeceğini ve yeni parti kurulduktan sonra bu sayının daha da artacağını söylüyorlar" ifadeleriyle dile getirdi. Buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin savunması ise oldukça farklı. Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu tarafı ise vekillerin büyük bölümünün CHP'de kalacağını savunuyor; Özel ile hareket edecek vekil sayısının en fazla 40 ya da 60 civarında olacağını iddia ediyorlar" sözleriyle taraflar arasındaki görüş ayrılığını aktardı.