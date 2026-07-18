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Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde soğuk rüzgarların estiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yeniden bir araya gelirken, törenin ardından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Baykal, zor günlerinde yanlarında olmadığını belirttiği isimlerin cenazede en ön safta yer almasına "gösteriş gizli şirktir" şeklinde göndermede bulundu.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 1

CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle dün (17 Temmuz) son yolculuğuna uğurlandı.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 2

Daha önce 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün TBMM'deki cenaze töreninde bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde de yeniden yüz yüze geldi.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 3

Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in mesafeli tokalaşması dikkat çekerken, törenin ardından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan gündem olan bir paylaşım geldi. Baykal, annesinin cenazesinde en ön safta yer alan bazı isimlere sert sözlerle tepki gösterdi.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 4

ASLI BAYKAL'DAN 'GİZLİ ŞİRK' GÖNDERMESİ
Aslı Baykal, CHP'ye manidar göndermede bulunarak, "Peygamber Efendimiz, gösterişi 'gizli şirk' olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor." ifadelerini kullandı.

Annesini son yolculuğuna uğurladıklarını belirten Baykal, "Dün annem Olcay Baykal'ı son yolculuğuna uğurladık. Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır." sözlerine yer verdi.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 5

"EN ÖNDE YER ALIŞINI İZLEDİM"
Zor günlerinde yanlarında olmayan kişilere göndermede bulunan Aslı Baykal, "Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim. İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 6

"VEFA, KİMSENİN GÖRMEDİĞİ ZAMANLARDA YANINDA OLABİLMEKTİR"

Annesi Olcay Baykal'ın yaşamı boyunca gösterişten uzak durduğunu vurgulayan Aslı Baykal, "Vefa; kalabalıkların önünde görünmek değil, kimsenin görmediği zamanlarda yanında olabilmektir. Annem bunu hayatı boyunca yaşayarak gösterdi. Gösterişten uzak durdu. Makamlara değil, insanlığa değer verdi. Sessiz ama onurlu bir hayat yaşadı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında annesi için de dua eden Baykal, "Onu uğurlarken bir kez daha anladım ki; samimiyetin kameralara ihtiyacı yoktur. Gerçek vefa objektiflere değil, hatıralara yansır. Rabbim anneme rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun." sözlerine yer verdi.

Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir 7

CENAZE TÖRENİNDE "ÇELENK KRİZİ"

Öte yandan hatırlanacağı üzere, cenaze töreninde tokalaşan Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk rüzgarlar dikkat çekerken, bir diğer kriz ise çelenk olmuştu.

Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede tokalaştı KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL CENAZEDE TOKALAŞTI

Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye "CHP Genel Başkanı" yazısıyla çelenk göndermişti. Yaşanan durum CHP'deki çift başlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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