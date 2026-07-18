Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir

ASLI BAYKAL'DAN 'GİZLİ ŞİRK' GÖNDERMESİ Aslı Baykal, CHP'ye manidar göndermede bulunarak, "Peygamber Efendimiz, gösterişi 'gizli şirk' olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNDE YER ALIŞINI İZLEDİM"

Zor günlerinde yanlarında olmayan kişilere göndermede bulunan Aslı Baykal, "Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim. İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.