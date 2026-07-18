Aslı Baykal'dan cenaze sonrası CHP'ye gönderme: Gösteriş gizli şirktir
CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde soğuk rüzgarların estiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yeniden bir araya gelirken, törenin ardından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Baykal, zor günlerinde yanlarında olmadığını belirttiği isimlerin cenazede en ön safta yer almasına "gösteriş gizli şirktir" şeklinde göndermede bulundu.
CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle dün (17 Temmuz) son yolculuğuna uğurlandı.
Daha önce 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün TBMM'deki cenaze töreninde bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde de yeniden yüz yüze geldi.
Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in mesafeli tokalaşması dikkat çekerken, törenin ardından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan gündem olan bir paylaşım geldi. Baykal, annesinin cenazesinde en ön safta yer alan bazı isimlere sert sözlerle tepki gösterdi.
ASLI BAYKAL'DAN 'GİZLİ ŞİRK' GÖNDERMESİ
Aslı Baykal, CHP'ye manidar göndermede bulunarak, "Peygamber Efendimiz, gösterişi 'gizli şirk' olarak nitelendirmiştir. İnsan bunun ne anlama geldiğini en çok da acının içinde anlıyor." ifadelerini kullandı.
Annesini son yolculuğuna uğurladıklarını belirten Baykal, "Dün annem Olcay Baykal'ı son yolculuğuna uğurladık. Acı, insanın çevresini sessizce tanıtır." sözlerine yer verdi.
"EN ÖNDE YER ALIŞINI İZLEDİM"
Zor günlerinde yanlarında olmayan kişilere göndermede bulunan Aslı Baykal, "Dün annemi uğurlarken bunu bir kez daha gördüm. Biz annemle birlikte yıllarca zorluk yaşarken yanımızda olmayan; ne hâlimizi soran, ne kapımızı çalan, hatta kimi zaman bizi inciten insanların, en önde yer alışını izledim. İnsanın en zor günlerinde yanında olmayanların, en görünür anında en önde olması insana ister istemez düşündürüyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.