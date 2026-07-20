Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütü soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında kamu görevlileri ile suç örgütleri arasında bilgi paylaşımı ve menfaat ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine geniş çaplı operasyon kararı alındı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un yanı sıra Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KRİTİK BİLGİLERİN AKTARILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden görev tanımlarına aykırı şekilde çeşitli resmi bilgilere erişim sağladıkları değerlendirildi.

İddialar arasında;

suç kaydı,

aranma kaydı,

yakalama kaydı,

kırmızı bülten bilgileri,

araç sorgulamaları,

gümrük geçiş kayıtları

gibi bilgilerin örgüt üyelerine aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı.