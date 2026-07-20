Kamuda "köstebek" avı: 50 isim için düğmeye basıldı! Devletin içindeki çete ağı çöktü
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine bilgi sızdırdıkları ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütü soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında kamu görevlileri ile suç örgütleri arasında bilgi paylaşımı ve menfaat ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine geniş çaplı operasyon kararı alındı.
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un yanı sıra Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
SUÇ ÖRGÜTLERİNE KRİTİK BİLGİLERİN AKTARILDIĞI İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden görev tanımlarına aykırı şekilde çeşitli resmi bilgilere erişim sağladıkları değerlendirildi.
İddialar arasında;
- suç kaydı,
- aranma kaydı,
- yakalama kaydı,
- kırmızı bülten bilgileri,
- araç sorgulamaları,
- gümrük geçiş kayıtları
gibi bilgilerin örgüt üyelerine aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı.
50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
Şüpheliler arasında;
- 1 Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı
- 15 Gümrük Muhafaza Memuru
- 10 Polis Memuru
- 2 Avukat
- 2 Denetimli Serbestlik Memuru
- 1 Zabıt Kâtibi
bulunuyor.
SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/22235 sayılı soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. Fikri YALIZ – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı
2. Gupse Berna ŞEN – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muayene Memuru
3. Ramazan ZEYTİN – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
4. Şerife KARAGÖL – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
5. Mehmet TOPRAK – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
6. Ali DİNÇ – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
7. Tahsin Şahin ATEŞ – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
8. Durali KOCABAŞ – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
9. Edip Semih EYOL – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
10. Abdullah DEĞİRMENCİ – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
11. Yavuz Selim ŞAHAN – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
12. Ece ŞENTÜRK YILDIZ – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
13. Sinem ÜSTÜNER – Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
14. Abdullah BIÇAKÇI – Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
15. Muhammet ERDİNÇ – Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
16. Nalan AYDIN – İpsala Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Memuru
17. Korkmaz ŞENTÜRK – İstanbul Adliyesinde görevli zabıt kâtibi
18. Bayram ÖZ – Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli memur
19. Ali Kemal KANBER – Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli memur
20. Özgür TAVUS – Avukat (28.02.2026 tarihinde yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
21. Nurten MUSLU – Avukat
22. Anıl Can ŞENÖZ – Bahçelievler Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru
23. Erkan DAĞTEKİN – İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru
24. Erdal GÜNÖZ – 15.02.2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından emekli polis memuru
25. Tansel DEMİR – 15.01.2025 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından emekli polis memuru
26. Mehmet TÜFEKÇİ – Avcılar Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru
27.Ahmet ERDİN – Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser
28. Cumali ÇELİK – Bursa Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru
29. Mehmet ÖZDOĞAN – Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğinde görevli
30. Fatih AKDENİZ – Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru
31. Furkan DİŞKAYA – Bağcılar Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru
32. Tamer DEMİRDAŞ – İşsiz
33. Ömer DEMİRDAŞ – İşsiz
34. Süleyman TUFAN – Tır şoförü (10.07.2026 tarihinde yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
35. Emre TAŞER – Tır şoförü
36. Erdem BALİN – Havalimanı çalışanı
37. Furkan ÇALIŞAL – Yönetim danışmanı
38. Mehmet Aşkın ÖZBAY – İşsiz
39. Murat YILDIZ – İşçi
40. Recep TAŞKESEN – İşsiz (23.08.2025 tarihinde yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
41. Abdullah İNCİ – İşçi
42. İbrahim Kadir ASLAN – İşletmeci
43. Recep ÖZYILDIZ – İşsiz (07.03.2026 tarihinde yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
44. Onurhan BAL – Satış elemanı
45. Özgür Boran BOZYİĞİT – Şoför (04.03.2026 tarihinde yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
46. İsa DOĞAN – İşsiz (Yasa dışı yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
47. Adnan ÜSTÜN – İşsiz (Yasa dışı yurt dışı çıkış kaydı bulunmaktadır.)
48. Nazif DOĞAN – Kuyumcu
49. Ufuk DOĞAN – Kuyumcu / Takı imalatçısı
50. Serkan SARIÇİÇEK – Satış destek personeli
OPERASYON 12 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLATILDI
Operasyonlar;
- İstanbul
- Muğla
- Bursa
- Edirne
- Çanakkale
- Sivas
- Tekirdağ
- Diyarbakır
- İzmir
- Balıkesir
- Ankara
- Kayseri
olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirildi.
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Yeni nesil suç örgütü soruşturması neden başlatıldı?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütleri ile bazı kamu görevlileri arasında bilgi paylaşımı ve menfaat ilişkisi bulunduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı.
Operasyon kaç ilde yapıldı?
Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Operasyonda kaç kişi hakkında işlem yapıldı?
Soruşturma kapsamında toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Şüpheliler arasında hangi meslek grupları bulunuyor?
Şüpheliler arasında gümrük personeli, polis memurları, avukatlar, denetimli serbestlik personeli, zabıt kâtibi ve farklı meslek gruplarından kişiler yer alıyor.
İŞTE ŞÜPHELİLER ARASINDAKİ YAZIŞMALAR: