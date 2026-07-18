Oğuzhan Uğur sağlık kontrolüne getirildi. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



İFADE TARİHİ BELLİ OLDU

Gözaltı sürecine dair teknik detayları veren Meral Dağlılar, "Oğuzhan Uğur dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, şu anda da emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki Oğuzhan Uğur ve beraberindeki kişiler hangi suçlamalarla gözaltına alınmış? Hemen onları söyleyelim; Öncelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ve beraberinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işleme amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarının önlenmesi amacıyla böyle bir yakalanma kararı verilmişti. Oğuzhan Uğur'un yarın, yani pazar günü ifadesinin alınması bekleniyor" bilgisini paylaştı.

MASAK VE 6 ŞUBAT DEPREMİ DETAYI

Soruşturmanın odak noktasındaki iddialara değinen Meral Dağlılar, "İlk olarak MASAK'ın tespit ettiği usulsüz para girişi gündem olacak elbette. Sonrasında da sosyal medya hesabı, YouTube kanalına ait banka hesabı üzerinden yurt dışından gelen paralar nereden geldi, niçin geldi; elbette ki bu sorular yine soruşturma kapsamında ifade esnasında sorulacak önemli sorular arasında gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremi esnasında Ahbap Derneği'ne olan yönlendirmeler, Ahbap Derneği'ne olan aslında yardımların o tarafa doğru yönlendirilmesi de yine soruşturmanın en önemli gündem maddelerinden birisi olacak" ifadeleriyle yardımların aktarılma şeklinin de mercek altında olduğunu vurguladı.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.