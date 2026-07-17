Mardin'de sosyal medya üzerinden, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda, "Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Akarmut'un, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.