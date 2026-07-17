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Mardin'de Melek Akarmut skandal 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mardin'de Melek Akarmut skandal 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Mardin'de sosyal medya üzerinden, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda, "Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Akarmut'un, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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